Tình tiết mới vụ nguyên Giám đốc thuỷ sản ở miền Tây bị bắt

Chiếc xe máy Air Blade mới coong bị mất trộm ở Hải Phòng 5 năm trước (gần 2.000 ngày) được phát hiện đang đeo biển số tỉnh Hà Tĩnh và lưu thông trên địa bàn Nghệ An vừa trao trả cho khổ chủ.

Sáng 9/6, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) đã giới thiệu và ra mắt cuốn sách mới của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.