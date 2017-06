'Nữ quái' Đà Nẵng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ bán đất ảo

Có chút nhan sắc và tài ăn nói, Hằng mạo nhận con cháu lãnh đạo hải quân để lừa bán đất, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng.

Ngày 10/6, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố. bắt giam Bùi Thị Thu Hằng (39 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hằng bị bắt 4 ngày trước. Ban đầu, nghi phạm này quanh co chối tội, nhưng trước những bằng chứng từ công an, người phụ nữ này thừa nhận đã lừa khoảng 70 người, chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng.

Quê Phú Thọ, vào Đà Nẵng làm nghề buôn bán tự do, gần đây, do quen biết một số người buôn bất động sản nên Hằng môi giới để lấy tiền "cò".

Nghi phạm Hằng nghe công an đọc lệnh bắt. Ảnh: N.T.

Đầu năm 2017, nghe thông tin thành phố có chủ trương bố trí khu đất cạnh sân bay nước mặn (gần biển) cho quân nhân Vùng 3 Hải quân, Hằng nghĩ cách lừa bán đất tại đây.

Lấy được bản sao quy hoạch khu đất, hàng ngày Hằng lân la tìm người có nhu cầu mua đất để chào bán.

Để tăng độ tin tưởng, Hằng nhận mình là con cháu của lãnh đạo Vùng 3 Hải quân, có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Mỗi mảnh được Hằng rao bán từ 900 triệu đến 1,3 tỷ đồng.

Chỉ với bản photo quy hoạch, Hằng đã nhận đặt cọc của hàng chục người.

Phòng cảnh sát kinh tế công an TP Đà Nẵng cho biết, 69 người bị Hằng lừa bán đất ảo chưa phải là con số cuối cùng, vì nhiều người chưa biết mình bị lừa. Do đó, công an kêu gọi các nạn nhân đến khai báo, làm rõ hành vi của Hằng.

Ngọc Trường