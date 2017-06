Chi 2,6 triệu USD ăn trưa cùng Warren Buffett

Góp ý vào Dự thảo Nghị định về hoạt động in ấn được đưa ra lấy ý kiến, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ ra nhiều vấn đề tồn tại, đặc biệt quy định chủ cơ sở in phải có bằng cao đẳng trở lên, hoặc 1 năm phải báo cáo hoạt động 2 lần/năm là không cần thiết... VCCI kiến nghị đưa ngành in ra khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

