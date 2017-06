Giả công an, ngồi 'a lô' rồi chờ tiền tỷ đổ vào tài khoản

Với thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Văn Thiên cùng đồng bọn lập tổng đài tại TQ, sử dụng thiết bị viễn thông tự động gọi đến các máy điện thoại bàn tại Việt Nam, giả danh công an để lừa đảo số tiền hàng tỷ đồng.

Mới đây, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thiên 13 năm tù; Zheng Zhu En 14 năm tù; Zheng Ke Xi 12 năm tù; Đinh Văn Đạt 20 tháng tù; Nguyễn Văn Trung 24 tháng tù; Nguyễn Văn Doanh 24 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối trước vành móng ngựa. Ảnh: CSĐT cung cấp

Cuối năm 2014, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Thiên (SN 1981, quê Biên Hòa, Đồng Nai) cầm đầu cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lập "tổng đài" tại Phúc Kiến (TQ), sử dụng thiết bị kỹ thuật viễn thông tự động gọi đến các máy điện thoại bàn tại Việt Nam, giả danh nhân viên tổng đài bưu điện, công an để lừa đảo.

Ngày 14/1/2015, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Lê Thị Ánh và hai đối tượng người Trung Quốc là Zheng Zhu En, Zheng Ke Xi tại Móng Cái - Quảng Ninh khi chúng đang tổ chức nhận thẻ ATM và rút tiền trong một vụ lừa đảo.

Tòa xét xử các đối tượng lừa đảo. Ảnh: CSĐT cung cấp

Lật lại hồ sơ vụ án, tháng 10/2014, Nguyễn Văn Thiên đã sang TQ gặp đối tượng có tên là A Trần (SN 1982, người Phúc Kiến) bàn bạc chuẩn bị cơ sở hạ tầng để hoạt động.

Tại đây, chúng thuê một căn nhà hai tầng, ngăn làm các phòng nhỏ để lắp đặt máy móc.

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm như sau: Đối tượng giả danh nhân viên tổng đài gọi đến các chủ thuê bao máy cố định với lý do chủ thuê bao nợ cước điện thoại với số tiền lớn để khai thác thông tin về chủ thuê bao.

Đồng thời, giả mạo công an nói chuyện với người bị hại và cho rằng số chứng minh thư của người bị hại có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, vì vậy cơ quan công an cần thực hiện phong toả toàn bộ các tài khoản của người bị hại trong thời gian 18 tháng.

Nếu người bị hại không muốn bị phong tỏa thì phải rút toàn bộ số tiền trong ngân hàng để chuyển vào một tài khoản do chúng chỉ định....

Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2014 đến 1/2015, Thiên cùng đồng bọn đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng.

Các đối tượng được TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử ngày 2/6/2017. Ảnh: CSĐT cung cấp

Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an lưu ý, người dân nên cảnh giác trước những cuộc điện thoại mạo danh công an, vì cơ quan công an tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản.

Đặc biệt, không có bất kỳ cơ quan công an nào yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Đoàn Bổng