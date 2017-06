Đưa vào quản lý bệnh tật bằng phần mềm, “phát hiện” bệnh truyền nhiễm tăng cao

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, qua công tác quản lý bằng phần mềm “phát hiện” số ca bệnh truyền nhiễm tăng cao.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, trong tháng 5/2017, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được tập trung đẩy mạnh, đặc biệt tại các địa phương có số ca bệnh gia tăng.

Qua thống kê trong tháng 5/2017, số bệnh truyền nhiễm tăng khá cao so với tháng trước và so cùng kỳ; đồng thời, lũy kế 5 tháng đầu năm 2017 cũng tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, số ca bệnh sốt xuất huyết tăng 88,7% so với tháng trước và tăng 88,7% so cùng kỳ; bệnh tay chân miệng tăng 39,3% so tháng trước và tăng 88,9% so cùng kỳ; bệnh viêm não vi rút tăng 4 ca so tháng trước và 1 ca so cùng kỳ;…

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2017, bệnh sốt xuất huyết tăng 22%, bệnh viêm gan vi rút tăng 62,5%, bệnh viêm não vi rút tăng 66,7%; riêng bệnh tiêu chảy giảm 33%, bệnh tay chân miệng giảm 5,3% so cùng kỳ.

Đưa vào quản lý bằng phần mềm, phát hiện bệnh truyền nhiễm tại Cà Mau tăng cao. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Cà Mau lý giải, nguyên nhân các bệnh truyền nhiễm tăng cao là do bắt đầu quản lý các bệnh này bằng phần mềm; trong đó quản lý tất cả các trường hợp bệnh tự đi lên tuyến trên, bệnh ngoại tỉnh có hộ khẩu tại Cà Mau, bệnh khám ngoại trú và bệnh khám tại các cơ sở y tế tư nhân trong toàn tỉnh.

Ngoài ra, qua ghi nhận của PV, hiện nay đang bước vào mùa mưa, nên đây cũng là thời điểm dễ phát sinh bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết.

Trước tình hình các bệnh truyền nhiễm còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị ngành y tế và các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh; các cơ sở điều trị chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực sẵn sàng tiếp nhận điều trị khi có dịch xảy ra.

Yêu cầu các cơ sở y tế trong toàn tỉnh nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Huỳnh Hải