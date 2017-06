Brazil chế tạo thiết bị chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết trong 15 phút

Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Cảm biến sinh học và Điện tử sinh học ngày 9/6, các nhà khoa học Brazil vừa nghiên cứu chế tạo một thiết bị cảm biến sinh học có khả năng nhanh chóng phát hiện bệnh sốt xuất huyết, từ đó giúp tạo ra một dụng cụ giá rẻ hiệu quả để chẩn đoán căn bệnh do muỗi mang virus sốt xuất huyết lây truyền sang hàng triệu người mỗi năm.

Nhà nghiên cứu Cleverton Luiz Pirich tại Đại học Liên bang Paran, cho biết nhóm nhà khoa học nước này đang hướng tới việc sản xuất một dụng cụ xét nghiệm nhanh với giá khoảng 30 USD và sẽ cho kết quả phân tích mẫu máu chứa protein của virus sốt xuất huyết chỉ sau 15 phút.

Theo ông Pirich, dụng cụ trên không những có mức giá rẻ, giúp chẩn đoán bệnh nhanh mà còn rất dễ sử dụng. Đặc biệt, sáng chế này không chỉ giúp xác định virus gây bệnh sốt xuất huyết mà còn có thể được dùng để phát hiện nhiều bệnh khác như bệnh do virus Zika gây ra.

Muỗi Aedes aegypt là thủ phạm gây ra bệnh sốt xuất huyết. (Nguồn: AP/TTXVN).

Để chế tạo dụng cụ này, các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp tráng một lớp màng mỏng gồm các tinh thể nano chứa cellulose vi khuẩn bởi lớp màng này giúp phát hiện hiệu quả loại protein có trong các mẫu máu mang tên NS1.

Xuất hiện chủ yếu tại khu vực Mỹ Latinh và châu Á, bệnh sốt xuất huyết gây ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người mỗi năm và ngày càng trở nên phổ biến hơn. Thông thường, khá khó để có thể chẩn đoán bệnh do các triệu chứng, như sốt, đau khớp, giống với một số bệnh khác.

Các dụng cụ đơn giản xét nghiệm máu được sử dụng để phát hiện sốt rét hiện không khả dụng trong trường hợp bùng phát dịch sốt xuất huyết và cũng chưa có phương pháp điều trị chuyên sâu nào để ngăn ngừa virus gây bệnh này, thường được phát hiện tại các khu đô thị và bán đô thị.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ 9 nước ban đầu vào năm 1960, bệnh sốt xuất huyết cho đến nay đã lây lan đến hơn 100 quốc gia, trong đó số ca nhiễm bệnh tăng từ 15.000 người lên 390 triệu người mỗi năm.

Theo các chuyên gia, việc di chuyển ngày càng gia tăng của con người và hàng hóa do toàn cầu hóa, cũng như các cơn lũ lụt diễn biến ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu là 2 nguyên nhân chủ yếu đẩy nhanh tốc độ lây truyền bệnh sốt xuất huyết, từ đó gây thiệt hại kinh tế to lớn.

Khu vực châu Mỹ ước tính thiệt hại khoảng 2,1 tỷ USD mỗi năm, trong khi các nền kinh tế Đông Nam Á tổn thất gần 2,4 tỷ USD do căn bệnh này.