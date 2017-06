6 món mỹ phẩm có giá chưa đến 30 nghìn đang nổi như cồn ở Thái

Hè này đi Thái, đâu cần lích kích vali vì đã có cả loạt mỹ phẩm chỉ 30 ngàn đồng lại chất lượng và dễ mua vô cùng.

Mùa hè cũng là mùa của những chuyến du lịch với những ngày dài xả hơi thư thả. Và Thái Lan là điểm đến được rất nhiều cô nàng Việt Nam lựa chọn. Lúc này đây, những bộ quần áo đẹp nhất, những món mỹ phẩm thiết yếu nhất sẽ trở thành thứ không thể thiếu trong vali tới xứ sở chùa Vàng của các nàng. Vậy nhưng nếu bạn không muốn mang theo lích kích những chai lọ mỹ phẩm thì hãy thử nghía qua những sản phẩm mini được rất nhiều cô gái Thái yêu thích. Chúng không chỉ rẻ, tiện dụng, mà còn chất lượng và có thể dễ dàng tìm mua tại các cửa hàng tiện lợi.

* Kem chống nắng

1. Best Korea Super Sun Protect SPF50+, PA+++ (giá khoảng 30 ngàn đồng/ 8ml)

Kem chống nắng là sản phẩm đầu bảng mà các nàng không nên bỏ qua khi đi du lịch, và gói kem chống nắng mini của Best Korea là sản phẩm được rất nhiều cô gái Thái yêu thích. Sản phẩm có chỉ số chống nắng cao, lại chứa chiết xuất trà xanh, vitamin C và khả năng chống thấm nước.

2. Jula’s Herb DD Cream Watermelon SPF50, PA+++ (giá khoảng 25 ngàn đồng/8ml)

Còn nếu bạn muốn tìm một loại kem vừa có khả năng chống nắng lại che phủ khuyết điểm thì sản phẩm DD Cream của Jula’s Herb sẽ là sản phẩm phù hợp. Kem có chiết xuất từ vỏ dưa hấu giúp gia tăng khả năng dưỡng ẩm, bảo vệ da khỏi bị bỏng hay cháy rát do ánh nắng mặt trời.

* Dưỡng ẩm

3. Fuji Snail Cream With Aloe Vera (giá khoảng 25 ngàn đồng/ 10g)

Các loại gel dưỡng ẩm không chỉ giúp cấp nước cho da mà còn làm dịu da cháy nắng, bỏng nắng. Do đó, với mức giá chỉ khoảng 25 ngàn đồng, thì tuýp kem dưỡng ẩm chứa chiết xuất dịch nhầy ốc sên và gel lô hội đến từ thương hiệu Fuji là sản phẩm không thể thiếu mỗi khi hè về của các cô nàng Thái.

Ngoài việc chứa chiết xuất dịch nhầy ốc sên và gel lô hội, sản phẩm còn có chứa nhiều thành phần có lợi cho da như: Glycolic Acid, Protein…giúp chữa lành vết thương, giảm thiểu kích ứng, giảm thiểu sự hình thành vết nhăn, làm trắng da; axit salicylic làm giảm tình trạng viêm da và tẩy tế bào chết nhẹ; Vitamin B3 làm trắng da.

4. Smooto Tomato Aloe Snail White & Acne Sleeping Serum (giá khoảng 25 ngàn đồng/ 10ml)

Serum mặt nạ ngủ của Smooto chứa thành phần từ cà chua, gel lô hội, và dịch nhầy ốc sên, dầu tràm trà… vừa giúp dưỡng ẩm, làm dịu tình trạng da bị mụn, cải thiện lỗ chân lông và giảm thiểu tình trạng bóng nhờn của da vào mùa hè.

* Vitamin C

5. Nami I’m Fresh Jeju Vitamin C Brightening Gel (giá khoảng 30 ngàn đồng/ 30g)

Vitamin C là một chất dưỡng trắng, chống lão hóa "thần thánh" cho làn da đã được phái đẹp tin dùng từ lâu. Tuy nhiên, nó lại có đặc tính dễ bị oxy hóa chuyển màu, do đó những sản phẩm chứa vitamin C ở dạng tuýp mini không chỉ tiện lợi, đảm bảo vệ sinh mà còn giúp bạn bảo quản tốt hơn. Và sản phẩm chứa vitamin C từ chiết xuất quả cam trên đảo Jeju của thương hiệu Nami là sản phẩm như vậy.

* Dưỡng mắt

6. Eyedol Exclusive Instant (giá khoảng 30 ngàn đồng/ 2ml)

Trong những chuyến du lịch phải di chuyển và hoạt động nhiều, thì vùng da mắt cũng trở lên nhạy cảm, dễ hình thành quầng thâm, vết nhăn hơn. Bởi vậy một tuýp kem mắt nhỏ xinh là sản phẩm rất cần thiết trong hành lí. Tuy nhiên, nếu bạn đã quên tuýp kem mắt quen thuộc ở nhà thì có thể chữa cháy ngay với sản phẩm được nhiều cô nàng xứ chùa vàng yêu thích đến từ thương hiệu Eyedol, rất dễ tìm mua tại các cửa hàng tiện dụng.