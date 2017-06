Ra mắt sách của Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Sáng 9/6, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) đã giới thiệu và ra mắt cuốn sách mới của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đây là sự kiện đặc biệt gắn với Chương trình tuyên truyền 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (16/6/1967 – 16/6/2017).

Cuốn sách do Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an làm tác giả có tên "Quần chúng nhân dân – Nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự", dày 472 trang, gồm 47 bài viết, bài phát biểu của Bộ trưởng Tô Lâm được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàng trăm bài viết, bài nói, ý kiến chỉ đạo trong những năm gần đây như: "Quan điểm của Đảng về bảo vệ ANTQ qua các thời kỳ cách mạng"; "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới tại tỉnh Hưng Yên"; "Quan điểm của Đảng ta về xây dựng thế trận an ninh nhân dân"...

Cuốn sách này nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm tiếp tục xây dựng phong trào ngày càng phát triển.

Qua cuốn sách, có thể thấy những câu chuyện được Bộ trưởng Tô Lâm ghi lại trong quá trình tiếp xúc với các già làng, người dân tộc có uy tín, bà con giáo dân..., đồng thời có những bài viết phân tích vai trò của báo chí cách mạng và các ban, ngành Trung ương, địa phương đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cùng với cuốn sách trên, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng giới thiệu cuốn "Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ" do Cục biên soạn. Cuốn này gồm 2 phần: 10 chuyên đề về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hơn 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình hiện nay.

