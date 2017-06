Hai chiếc đồng hồ tổ chim trị giá 24 tỷ đồng tại Hà Nội

Tên tuổi của ông khá nổi tiếng trên thế giới với việc chế tạo ra bộ 3 cỗ robot chạy hoàn toàn bằng cơ học không tưởng thời bấy giờ. Ông cũng được coi là người đầu tiên sáng tạo ra máy đánh chữ, với cỗ máy có tên The Writer. The Writer là tên cỗ máy trong 3 cỗ robot cơ học mà Jaquet Droz chế tạo từ thế kỷ 18. Đây chính là phiên bản sơ khai nhất của máy đánh chữ và máy tính ngày nay, gồm 600 chi tiết cơ học. Nó có thể viết một đoạn 40 chữ bằng bút mực lông ngỗng. Cỗ máy thứ 2 là The Musician, một nữ công có thể tự động đánh đàn piano cùng với các cử động nghiêng đầu và chớp mắt, nhịp thở. Cỗ máy còn lại là The Draughtsman, con robot có thể viết và vẽ bốn bức tranh bằng bút chì. Thậm chí, nó còn có thể xoay người thổi bụi từ bút chì như người thật. Cho đến tận bây giờ, việc chế tạo ra ba con robot này vẫn được xem là không tưởng, bởi chúng hoàn toàn chạy bằng cơ học và không có bất kỳ kỹ thuật điện tử nào tác động vào.