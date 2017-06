Bí ẩn chiếc xe Toyota Fortuner chở 29 bánh heroin và cuộc vây bắt nghẹt thở

Sau suốt một hành trình dài nín thở đeo bám, cắt đuôi xe hoa tiêu, lực lượng công an đã tìm được thời điểm thích hợp khép chặt vòng vây đối tượng Trịnh Văn Tú. Tuy nhiên, kẻ liều mình đã lái xe tông thẳng vào xe của Ban chuyên án để phá vòng vây bỏ chạy. Những tiếng súng vang lên khống chế hành vi điên cuồng của đối tượng…

Bí ẩn chiếc xe Toyota Fortuner giấu kín trong bụi cây

Một tuần sau khi bắt quả tang về hành vi buôn bán vận chuyển ma tuý, Trịnh Văn Tú (27 tuổi, trú tại Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) dường như vẫn chưa hiểu nổi vì sao mình có thể bị bắt?

Hành trình của 29 bánh heroin đã không qua được mắt của các chiến sĩ trinh sát.

Một cán bộ điều tra kể, từ nguồn thông tin xuất hiện một đối tượng nam thanh niên khá trẻ tên Trịnh Văn Tú có nhiều biểu hiện nghi vấn là đối tượng nằm trong đường dây buôn bán vận chuyển ma tuý số lượng lớn đi các tỉnh phía Bắc, các trinh sát Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã lên đường tới Hòa Bình để nắm thông tin. Sau khi nắm rõ thủ đoạn ngụy trang ma túy và lộ trình di chuyển, Ban chuyên án huy động 50 cảnh sát, gồm cả lực lượng tăng cường từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Phòng CSGT Công an Hà Nội tham gia phá án.

Sau khi nhận được nguồn tin từ trinh sát, tại khu vực chợ Bến (tỉnh Hòa Bình) phát hiện chiếc xe Toyota Fortuner mang BKS 30A – 02898 được giấu kín rong bụi cây, Ban chuyên án nhận định đây là chiếc xe ô tô mà tên trùm ma tuý đã giấu sẵn để chờ cơ hội vận chuyển về Hà Nội và đi các tỉnh lân cận.

Từ những manh mối này, cùng với mọi di biến động của Trịnh Văn Tú đều được các chiến sĩ trinh sát để mắt không rời và Tú cùng tỏ ra là một đối tượng khá lọc lõi khi chọn thời gian rạng sáng mới quyết định lái xe về điểm giao hàng.

Cuộc vây bắt đối tượng chở 29 bánh heroin

Đúng như nhận định của Ban chuyên án, rạng sáng 2/6, Tú và một người đàn ông thuê chiếc xe ô tô Hyundai i10 để đi Hòa Bình. Đến khu vực chợ Bến (huyện Kim Bôi, Hoà Binh), Tú lặng lẽ lấy chiếc xe ô tô Fortuner giấu sẵn 29 bánh heroin để chở về Hà Nội. Còn đồng phạm của Tú điều khiển chiếc ô tô Hyunhdai i10 đi trước làm nhiệm vụ cảnh giới dẫn đường.

Trịnh Văn Tú, bị lực lượng trinh sát khống chế bắt giữ.

Trên đường lái xe về Hà Nội - Quảng Ninh, Tú liên tục yêu cầu chiếc xe dẫn đường Hyundai i10 cập nhật tình hình qua điện thoại. Lúc này, một chiếc xe của Ban chuyên án di chuyển cùng lộ trình, Tú liền rẽ vào đồi chè theo đường độc đạo. Từng khảo sát địa hình khu vực này, Ban chuyên án nhận định nghi phạm sẽ chạy vòng vèo trước khi về Hà Nội. Lúc này lực lượng hóa trang được lệnh giữ nguyên tốc độ, tiếp tục theo đường Hồ Chí Minh về phía Xuân Mai.

Không thấy ôtô bám theo nhưng Tú vẫn cẩn trọng đỗ xe trong ngõ để quan sát. Khi Tú thấy an toàn thì mới tiếp tục hành trình.

Đến địa phận Hà Nội, chiếc Hyundai i10 chạy trước, liên tục cập nhật tình hình cho Tú qua điện thoại. Kế hoạch chặn bắt chiếc Fortuner tại ngã ba Ba La ở quận Hà Đông được ban chuyên án đưa ra.

Chờ xe hoa tiêu vượt qua nút giao, ôtô của lực lượng phá án khóa 2 đầu xế hộp 7 chỗ do Tú điều khiển. Thấy bị lọt vào tổ phục kích của Ban chuyên án, Tú đạp chân ga tông thẳng xe ô tô vào xe của lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước hành động điên cuồng của kẻ buôn bán ma tuý, Ban chuyên án đã buộc phải nổ súng để khống chế đối tượng. Những tiếng súng vang lên làm vỡ kính chắn gió phía trước và phía sau của xe ô tô nhưng Tú vẫn phóng xe điên cuồng bỏ chạy về hướng ngã tư Quang Trung – Lê Trọng Tấn kéo dài, rồi sẽ vào đường nhánh CIENCO 5.

Ngay lập tức, theo kế hoạch của Ban chuyên án, các mũi trinh sát đồng loạt tiến công, tạo thế gọng kìm truy bắt đối tượng và yêu cầu lực lượng Công an trên toàn tuyến đường đối tượng tháo chạy phối hợp truy bắt. Khi chiếc xe chạy tới trước cửa trạm biến áp 500KV Thường Tín (thuộc thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín) thì bị lực lượng Công an huyện Thường Tín và các tổ công tác chặn đầu. Đối tượng thấy vậy đã dừng xe, mở cửa và lao xuống cánh đồng thôn Văn Giáp để chạy nhưng đã bị Công an bắt giữ.

Kiểm tra chiếc xe 7 chỗ của đối tượng, cơ quan điều tra thu 29 bánh heroin giấu dưới ghế và hộp lọc gió điều hòa.

Bước đầu Tú khai nhận, Tú là người vận chuyển thuê heroin cho một đối tượng tên Tùng. 2 tháng trước, Tú đã vận chuyển trót lọt 73 bánh heroin từ Hòa Bình đi Quảng Ninh. Khi bàn giao lô hàng, Tú được trả công 50 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Ban chuyên án tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Hợp