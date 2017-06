3 giờ sáng ra đầm hái sen, lão nông thu tiền triệu mỗi ngày

Tháng 6 hàng năm là thời điểm bắt đầu mùa sen, tuy năm nay mất mùa, nhưng chăm chỉ làm lụng ông Đàm vẫn bỏ túi tiền triệu mỗi ngày nhờ đầm sen.

Sở hữu đầm sen 1,5 ha, cứ 3 giờ sáng, hai vợ chồng ông Đàm ở làng Cam, xã Cổ Bi (Gia Lâm, Hà Nội) lại lặn lội ra đầm hái sen. Dẫn PV vào đầm, ông Đàm cho biết: “Ưu thế của cây sen là dễ trồng, thời gian từ lúc trồng đến thu hoạch chỉ mất khoảng 3 - 4 tháng, chi phí đầu tư thấp, đầm mình đã có sẵn, giá sen thường ổn định và thời gian thu hoạch lại dài.”

Ông Đàm ôm hoa đi bán tại các chợ

“Không những thế, ao sen rất phù hợp với các loại cá tự nhiên như cá trê, cá rô... nên cung cấp thêm thực phẩm cho gia đình. Với những ao sen có diện tích lớn, nhiều người đầu tư mua cá giống thả thêm. Sau khi kết thúc vụ sen, người ta tiếp tục thu cá, nhờ vậy mà lợi nhuận nhiều hơn, nhưng phải cẩn thận cá lớn ăn mất cá giống.”, ông Đàm cho biết thêm.

Loay hoay đến 5 giờ sáng cũng đủ 500 bông, hai vợ chồng lão nông bó thành 50 bó, rồi chất đầy hoa lên chiếc xe máy cũ kĩ, để chở ra chợ bán.

Đầm sen 1,5 ha nhà ông Đàm

Tranh thủ trong lúc nghỉ tay, ông Đàm chia sẻ: “Năm nay, đầm nhà tôi mất mùa, nom (tính ra – PV) cũng chỉ được già nửa so với năm ngoái. Hoa cứ lên độ bằng ngón tay đã bị hỏng rồi. Một phần do thời tiết, một phần do vịt hàng xóm chạy vào phá hại nhiều.”

“Mất mùa nên mỗi ngày, đầm cũng chỉ lên được độ 1000 bông sen, nhưng chỉ có hai vợ chồng chẳng thể nào mà hái được hết. Nên mỗi hôm chỉ thu hoạch một góc, xoay vòng như thế cho hoa còn lên, góc nào chưa kịp thu hoạch hoa thì hôm sau sẽ thu đài sen.”, ông Đàm nói.

Ông Đàm khoe: “Trời mát như hôm nay, hoa của tôi chẳng cần tưới, cứ sáng là hoa nở, đến 11 – 12 giờ trưa hoa sẽ cụp lại. Lần thứ 3 như thế thì hoa sẽ nở mãi cho đến khi tàn thì thôi.”

Hoa sen nở vào buổi sáng

“Cả vụ sen chỉ hơn 2 tháng, bắt đầu từ 25/5 đến cuối tháng 7 là tàn, nên phải tranh thủ làm 2 tháng ăn cả năm. Tuy vất vả chút nhưng giá sen lại cao hơn năm ngoái, nên dù mất mùa thì vẫn kiếm được. Năm ngoái mỗi ngày đầm được 2000 bông sen thì chỉ bán được 15.000 – 20.000 đồng/chục, năm nay ít sen thì giá lại cao, từ 20.000 – 25.000 đồng/chục.”, ông Đàm nói.

Sáng tinh mơ, ông Đàm cùng vợ mang hoa lên chợ Ngọc Thụy, Long Biên để bán. Ông cho biết: “Mỗi người ôm một nửa, bán trung bình từ 20.000 - 25.000 đồng/chục chỉ loáng cái đã hết sạch hàng".

Như vậy, tính riêng buổi sáng, ông Đàm và vợ đã thu được hơn 1 triệu đồng tiền bán hoa, mà chi phí xăng xe và công hái hoa thì không đáng kể.

Trở về nhà nghỉ ngơi một lúc, hai vợ chồng ông Đàm lại tranh thủ ra đầm hái đài sen và chục bó sen để bán thêm. Vợ ông Đàm cho biết: “Năm ngoái chiều nào cũng phải thu hoạch được 4 bì đài, nhưng năm nay đài mất mùa, nên 2 ngày mới có đài để hái.”

Một góc khác của đầm sen

“Bó lại gọn gàng, tôi và chồng lại mang ra chợ Vàng hoặc chợ trong khu đô thị gần nhà để bán. Mỗi 1 bì đài được 20 bó, mỗi bó gồm 10 đài sen có giá 20.000 – 25.000 đồng. Chịu khó bán đến 7 giờ tối, là giờ nhiều người đi làm về cũng kiếm thêm được hơn 1 triệu đồng.”

Với số tiền hơn 2 triệu đồng kiếm được mỗi ngày, trừ đi 1,5 triệu đồng tiền phân lân cả mùa và chi phí xăng xe đi lại, tính ra mỗi vụ sen hơn 2 tháng, 2 vợ chồng lão nông cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá so với những việc làm nông khác.

Thế Hưng