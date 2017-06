Mỗi ngày gần 11.000 tấn quặng giá rẻ được xuất sang Trung Quốc

Sáng 9/6, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) đã giới thiệu và ra mắt cuốn sách mới của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.