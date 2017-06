PlayerUnknown’s Battleground, vốn được phát hành qua chương trình Early Access của Steam trong tháng 3, đã có màn ra mắt ấn tượng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng của Newzoo. Cơ chế gameplay theo kiểu trò chơi sinh tử rất thú vị và căng thẳng của sản phẩm này đã được người chơi đón nhận nhiệt tình.

Trong khi 6 vị trí dẫn đầu không có gì thay đổi trong bảng xếp hạng top 20 game PC phổ biến nhất Âu – Mỹ tháng 5/2017 của Newzoo, PlayerUnknown’s Battlegrounds của Bluehole đã công phá vào bảng xếp hạng này lần đầu tiên ở vị trí thứ 6 và Guild Wars 2 của NCSoft đã quay trở lại ở vị trí thứ 20. Hơn một nửa top 20 đã có sự sụt giảm giờ chơi, và khiến cho Warfce của Crytek Studio và Diablo III của Blizzard bị rớt hẳn khỏi bảng xếp hạng.

Top 20 game PC phổ biến nhất Âu - Mỹ trong tháng 5/2017, theo dữ liệu của Newzoo kết hợp Overwolf

Hãy “cẩn thận”, Heroes of the Storm 2.0 đang ập đến

Trong tháng trước, Overwatch đã ổn định ở vị trí thứ 6, bất kể đưa ra khá nhiều gói khuyến mãi. Từ ngày 26 - 29 tháng 5, người chơi Overwatch đã có thể tận hưởng cuối tuần sôi động khi tiếp cận miễn phí với tất cả 24 nhân vật và 14 bản đồ theo đủ chế độ chơi khác nhau. Blizzard cũng đã tổ chức mừng 1 năm sinh nhật của Overwatch trong tháng 5, bổ sung thêm các bản đồ Arena và hơn 100 phần thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên vì sự kiện kỷ niệm này mới chỉ bắt đầu từ ngày 23/5 và kéo dài đến 12/6, chúng ta sẽ phải đợi đến bảng xếp hạng tháng 6 để nắm được toàn bộ hiệu quả của nó.

Thành công hơn nữa, Heroes of the Storm đã chính thức phát hành bản cập nhật quy mô nhất từ trước đến nay – Heroes of the Storm 2.0. Bản cập nhật này đã thay đổi nhiều phương diện của game, bổ sung nhiều công năng mới như phá bỏ cấp độ giới hạn của tài khoản, có rương đồ ngẫu nhiên và cho phép người chơi tiếp cận cả nhân vật của Overwatch như Genji, D.Va. Điều này đã giúp gia tăng lượng lớn giờ chơi và giúp game leo thêm 4 bậc lên vị trí thứ 8 trong tháng 5.

Cố gắng sinh tồn

Tháng 5 là một quãng thời gian khó khăn với H1Z1: Just Survive, khi nó lại tụt thêm 4 bậc xuống vị trí thứ 19. Mặt khác, ARK: Survival Evolved cũng chả khá khẩm hơn khi đứng ở vị trí thứ 18, trong khi Dota 2 là nhà “leo núi” giỏi nhất trong tháng, tăng 6 bậc lên vị trí thứ 13.

Bên cạnh đó, PlayerUnknown’s Battleground, vốn được phát hành qua chương trình Early Access của Steam trong tháng 3, đã có màn ra mắt ấn tượng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng của Newzoo. Cơ chế gameplay theo kiểu trò chơi sinh tử rất thú vị và căng thẳng của sản phẩm này đã được người chơi đón nhận nhiệt tình.

Ubisoft phát hành “Operation Health”

Tựa game rớt hạng nhiều nhất trong tháng trước thuộc về Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege của Ubisoft, rớt 6 hạng xuống vị trí thứ 14. Trước tình hình này, Ubisoft đã quyết định đẩy lui cập nhật Season Two để phát hành “Operation Health” trước. Kế hoạch ưu tiên trong ba tháng tới của họ bao gồm cải thiện kỹ năng, phát triển mới, và sửa lỗi để khiến game trở nên “khỏe mạnh” hơn.