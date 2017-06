Khởi tố một Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lầu Bá Mùa (giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trường PTTH Kỳ Anh, Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra làm rõ.

