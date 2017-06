Nóng chuyện khai thác cát trái phép trên sông

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua hoạt động khai thác cát, sỏi trên lòng sông trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp chủ yếu ở các tuyến sông Cổ chiên, sông Tiền, sông Hậu. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng như; khai thác ban đêm, phân công người cảnh giới từ xa hoặc khi phát hiện bỏ chạy ra các địa bạn giáp ranh...

Ông Trần Hoàng Tựu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Tỉnh Vĩnh Long đang gấp rút hoàn thành báo cáo trình Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình về tình hình khai thác cát trong trước ngày 30/6. UBND tỉnh đã ủy quyền cho Giám đốc Sở tài nguyên môi trường trả lời và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Đồng thời, UBND tỉnh đã ký và ban hành văn bản số 2173/UBND-NC, ngày 6/6/2017 về việc Tăng cường quản lý nhà nước và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông. Trong đó có phân công công việc rõ ràng từng cơ quan”.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 28 mỏ cát, hiện có 25 mỏ cát đang hoạt động, cấp phép khai thác với 3,6 triệu/năm. thời gian qua chỉ riêng thẩm quyền UBND tỉnh đã xử lý trên 50 trường hợp khai thác cát trái phép, có trường hợp phạt hành chính đến hàng trăm triệu đồng.

Chiều 8/6, Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện hàng trăm tấn khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt quả tang một sà lan sắt có tải trọng khoảng 300 tấn đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên (thuộc thủy phận ấp Thủy Thuận, xã An Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long). Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đã khai thác hơn 45m3 cát. Tiến hành kiểm tra, tài công Nguyễn Văn Len (39 tuổi, ngụ xã An Định, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) không xuất trình được giấy tờ liên quan…

Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Long đang hoàn tất hồ sơ giao cho Thanh tra Sở Tài nguyên tỉnh Vĩnh Long xử lý theo quy định của pháp luật.