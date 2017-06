Trồng rau sạch thu 350 triệu đồng mỗi tháng

Hiện, TP HCM có khoảng 7.000ha rau sạch canh tác theo mô hình công nghệ cao, tập trung ở vùng ven thành phố, huyện Hóc Môn, Củ Chi và quận 9. Các sản phẩm rau sạch này được cung ứng cho người tiêu dùng trên các địa bàn thành phố, Vũng Tàu, Biên Hòa...

Mô hình trồng rau sạch công nghệ cao tại TP HCM:

Trang trại rau sạch 8 Khỏe (quận 9, TP HCM) là một trong những cơ sở trồng rau sạch theo công nghệ cao theo phương pháp hữu cơ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình từ khâu tuyển lựa hạt giống tới chăm sóc và thu hoạch. Nước tưới là nguồn nước sạch, đảm bảo.

Tại đây, công nhân trồng rau chỉ dùng các biện pháp kỹ thuật thủ công để loại trừ sâu bệnh, bẫy bắt côn trùng chứ không sử dụng bất kỳ loại thuốc trừ sâu hóa chất nào, đảm bảo an toàn cho vườn rau. Do vậy, rau thành phẩm tuy không bắt mắt như các loại rau có sự can thiệp của thuốc trừ sâu, hóa chất kích thích nhưng chất lượng lại tươi ngon, đảm bảo.