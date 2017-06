Hai người đàn ông xông vào nhà đánh nữ gia chủ bị bắt

Cho rằng xe của đối thủ chạy cùng tuyến "cướp" khách, Hùng dẫn theo đồng bọn xông tới nhà nữ gia chủ hành hung.

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) ngày 9/6 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Văn Hùng (39 tuổi) và Trương Đăng Công (31 tuổi) đều trú huyện Diễn Châu về tội cố ý gây thương tích.