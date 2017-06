Tước mạng sống bạn hát vì hiểu nhầm 'ghẹo gái'

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng.

