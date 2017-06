Đập trứng ra thấy bị thế này phải vứt ngay tức thì kẻo rước bệnh vào người

Trứng gà ta được xem là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon hơn so với trứng gà công nghiệp. Tuy nhiên hiện nay xuất hiện nhiều loại trứng gà công nghiệp được tẩy trắng “đội lốt” trứng gà ta khiến cho các mẹ lo ngay ngáy cho sức khỏe của gia đình…

Trứng gà là một loại thực phẩm phổ biến, có mặt hầu hết trong các mâm cơm của gia đình Việt. Thành phần dinh dưỡng của trứng gà rất tốt cho sức khỏe, cung cấp cho cơ thể một lượng lớn phốt pho, kẽm và kali. Các loại vitamin A, D, E, B1, B2 và nguồn vitamin D dồi dào của trứng gà có hiệu quả cao trong việc giảm các bệnh về tim mạch, ngăn chặn quá trình lão hóa, bảo vệ gan và phòng chống bệnh ung thư.

Theo quan niệm của nhiều bà nội trợ, họ luôn chọn trứng gà ta bởi chúng thường có vị thơm ngon, chứa nhiều dinh dưỡng, là trứng tự nhiên và lành hơn so với trứng gà công nghiệp. Ngoài ra một quả trứng gà ta cũng có khối lượng vừa phải, thích hợp với một khẩu phần ăn của trẻ con, rất tiện chế biến nên các mẹ rất thích.

Chính vì nhu cầu cao của trứng gà ta và giá cả nhiều chênh lệch nên trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện nhiều loại trứng gà công nghiệp bị tẩy trắng với giá thành rẻ hơn. Được biết thì các loại trứng gà công nghiệp này đã được ngâm axit để làm vỏ nhạt màu hơn cho giống với trứng gà ta.

Nhiều mẹ lo sợ việc chọn nhầm trứng gà tẩy trắng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình, vậy nên hãy bỏ túi những mẹo nhỏ sau đây, bảo đảm bạn chọn trứng “thành thần”, không sợ mua nhầm trứng giả nữa đâu.

Quan sát vỏ trứng

Trứng gà ta thật thường có vỏ màu trắng, bóng tự nhiên và trên vỏ thường có dính vết bẩn. Trứng gà tẩy trắng thì vỏ có màu hồng phớt, trông như có lớp bụi trắng phủ lên, nhẵn bóng, sạch sẽ và các quả đều tăm tắp.

Trứng gà ta thật cầm lên sẽ có cảm giác hơi ram ráp và rất chắc tay, trái ngược với loại trứng tẩy trắng thì lớp vỏ rất mỏng manh. Nếu gõ trứng nhẹ tay, trứng gà ta thật có âm thanh giòn hơn trứng gà tẩy trắng.

Trọng lượng trứng

Trứng gà ta có kích thước nhỏ, trọng lượng khoảng 45g trở xuống. Trứng gà công nghiệp thì to và nặng hơn. Trứng gà ta có một đầu to một đầu nhỏ còn trứng công nghiệp thì to đều hai đầu.

Dùng bút bi

Bạn có thể thứ trứng tẩy trắng bằng cách dùng bút bi vẽ lên vỏ trứng. Nếu là trứng thật, khi lau đi thì vết bút bi sẽ sạch, còn trứng giả thì không lau được.

Đập trứng ra

Trứng gà công nghiệp tẩy trắng, khi đập ra vỏ bị vỡ vụn do bị hóa chất bào mòn. Nếu đưa lên mũi ngửi sẽ có mùi lạ tựa như cám công nghiệp. Trong trường hợp axit tẩy trắng đi qua được lớp vỏ thì lòng trắng trứng dưới tác động của axit sẽ bị đông rắn lại và bị đục, ta có thể phát hiện bằng mắt thường ngay khi đập quả trứng ra, tốt nhất bạn nên vứt trứng đi.

Giá cả

Trứng gà ta tuy nhỏ nhưng có giá thành cao hơn so với trứng gà công nghiệp. Chính vì vậy bạn nên cảnh giác những điểm bán trứng rẻ hơn bình thường nhé! Đừng vì chênh nhau một vài nghìn mà rước về cả rổ trứng bị ngâm tẩm hóa chất tẩy trắng.

