5 tựa game rẻ tiền nhưng chơi sướng không kém gì hàng khủng

Chỉ với giá tiền rẻ, bạn đã có trong tay một loạt game hấp dẫn để giải trí.

1) Oxygen Not Included

Trong Oxygen Not Included, bạn sẽ vào vai một nhân vật đang cố gắng tồn tại bên trong một thiên thạch khổng lồ. Vì cốt truyện của game vẫn chưa được công bố hoàn chỉnh nên lý do vì sao nhân vật của chúng ta lại xuất hiện bên trong thiên thạch này vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, mục tiêu duy nhất mà bạn phải xác định chính là tồn tại và xây dựng một xã hội thu nhỏ bên trong thiên thạch này.

Bắt đầu từ con số không với 3 người đồng hành (đều là nhân bản vô tính), người chơi sẽ phải khai phá, xây dựng, bố trí và quản lý một xã hội thu nhỏ theo cách thức tốt nhất có thể. Game sở hữu một lối chơi sống động, chân thực và vô cùng phức tạp.

Hiện tại, vì đang trong giai đoạn phát triển nên nội dung của game vẫn chưa đưa ra mục đích nào cụ thể. Tất cả những gì bạn phải làm là xây dựng và mở rộng xã hội của mình lớn nhất có thể. Trong tương lai, nhà phát hành chắc chắn sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng và nội dung mới, không ngoại trừ khả năng có cả những sự giao tranh giữa các thiên thạch, hoặc với các sinh vật ngoài không gian.

2) Ultimate Epic Battle Simulator

Thật sự mà nói thì, Ultimate Epic Battle Simulator hoàn toàn không phải một game chiến thuật thời gian thực như kiểu StarCraft hay Command and Conquer. Nó đơn thuần chỉ là một tựa game cho phép bạn... mô phỏng một trận chiến hoành tráng y chang trong The Lord of the Ring hay Braveheart, nhưng với một plot twist: Bạn có quyền lựa chọn chủng loại quân, số lượng quân và thậm chí là cả... giống loài cho hai phe giáp lá cà.

Gần như không có bất kỳ định mức nào trong một trận đấu, tuy nhiên nhà phát triển cảnh báo rằng, nếu lỡ tay đặt số lượng quân của một phe lớn hơn 10 nghìn đơn vị, game sẽ bị sụt khung hình. Quả thật đây rõ ràng là một trong những tựa game nhảm nhí điển hình nhưng biết bao game thủ vẫn mê tít vì sự kỳ quặc của nó, giống hệt như Goat Simulator và Garry's Mod vậy.

3) Monument Valley 2

Monument Valley 2 là hậu bản của tựa game đình đám đã từng đoạt giải Apple Game of the Year 2014. Nếu như nhiệm vụ ở phần một là giúp công chúa về đích thì ở phần 2, người chơi sẽ được trải nghiệm một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới trong một thế giới huyền ảo tuyệt đẹp. Hãy giúp Ro khi cô ấy dạy con gái về những bí ẩn của thung lũng, khai phá thật nhiều môi trường đẹp mắt và xoay chuyển cấu trúc mở ra các con đường mới đưa hai mẹ con ở hai đầu khác nhau về chung một điểm.

4) Life is Feudal: Forest Village

Life is Feudal: Forest Village là game chiến thuật mô phỏng xây dựng thị trấn với rất nhiều tính năng thú vị. Định hình vùng đất xung quanh, mở rộng lãng thổ, xây dựng trang trại, đồng cỏ, vườn tược… Bạn có thể bao quát ngôi làng của mình từ trên cao, hoặc vào vai một trong những người dân làng để điều khiển và thực hiện những nhiệm vụ khác nhau bằng góc nhìn thứ nhất để tăng tốc công việc hoặc đơn giản chỉ để khám phá.

5) Dead Cells

Dead Cells cho phép người chơi vào vai một chiến binh vô danh nhưng lại có khả năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nhiệm vụ của bạn là khám phá một hòn đảo hoang giữa biển, nơi mà kẻ thù và những cạm bẫy chết người luôn rình rập. Kết hợp các kỹ năng lăn, lộn cũng khả năng sử dụng vũ khí thuần thục, bạn sẽ lần lượt vượt qua các màn chơi và khám phá ra bí mật cuối cùng.