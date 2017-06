Muốn theo dõi E3 2017 một cách đầy đủ nhất, đây là lịch trình của các sự kiện quan trọng mà bạn không thể bỏ qua

Để có thể theo dõi E3 2017 một cách đầy đủ nhất, sau đây mời các bạn đến với lịch trình của các sự kiện quan trọng không thể bỏ qua.

Electronic Entertainment Expo, hay còn được gọi với cái tên E3, là hội chợ game thường niên diễn ra hàng năm. Bắt đầu lần đầu tiên vào năm 1995, trong hơn hai thập kỷ tồn tại và phát triển, E3 luôn được xem như ngày hội lớn nhất của ngành công nghiệp game thế giới.

Tại sự kiện năm nay, E3 2017 sẽ được diễn ra trong 5 ngày từ 11/6 đến 15/6. Với sự tham dự của nhiều gương mặt tên tuổi, sự kiện hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ nhiều trải nghiệm tuyệt vời cùng những tựa game “hot” nhất hiện nay trên thị trường thế giới. Để có thể theo dõi E3 2017 một cách đầy đủ nhất, sau đây mời các bạn đến với lịch trình của các sự kiện quan trọng không thể bỏ qua.

1) Họp báo của EA Games

Thời gian: 2h sáng Chủ nhật ngày 11/6

Những sản phẩm được giới thiệu:

- Battlefield 1: In the Name of Tsar (DLC 2)

- FIFA 18

- FIFA for Switch

- Madden NFL 18

- Madden NFL Mobile

- NBA Live 18

- NBA Live Mobile

- Need for Speed: Payback

- The Sims 4

- The Sims Mobile

- Star Wars Battlefront II

- Star Wars: Galaxy of Heroes

- Titanfall 2

2) Họp báo của Microsoft Studios

Thời gian: 4h sáng Thứ hai ngày 12/6

Những sản phẩm được giới thiệu:

- Xbox Scorpio

- State of Decay 2

- Crackdown 3

- Sea of Thieves

- Fable Fortune

- Phantom Dust

3) Họp báo của Bethesda Games

Thời gian: 9 sáng Thứ hai ngày 12/6

Những sản phẩm được giới thiệu:

- Elder Scrolls Legends

- Quake Champions

- The Evil Within 2

4) PC Gaming Show

Thời gian diễn ra: 0h Thứ ba ngày 13/6

Những sản phẩm được giới thiệu:

- Playerunknown's Battlegrounds

- Total War

- BattleTech

- LawBreakers

- Các sản phẩm của Bohemia Interactive

- Các sản phẩm của Tripwire Interactive

- Các sản phẩm của Raw Fury Games

- Các sản phẩm của Microsoft

5) Họp báo của Ubisoft

Thời gian diễn ra: 3h sáng Thứ ba ngày 13/6

Các sản phẩm được giới thiệu:

- Far Cry 5

- Assassin’s Creed: Origins

- South Park: The Fractured But Whole

- The Crew 2

6) Họp báo của Sony

Thời gian diễn ra: 8h sáng Thứ ba ngày 13/6

Các sản phẩm được giới thiệu:

- PlatStation 4 mới

- God of War

- Days Gone

- Detroit: Become Human

- Spider-Man

- The Last of Us Part II

- Uncharted: The Last Legacy

7) Họp báo của Nintendo

Thời gian diễn ra: 23h Thứ ba ngày 13/6

Các sản phẩm được giới thiệu:

- Splatoon 2

- Super Mario Odyssey

8) Họp báo của Square Enix

Thời gian: chưa công bố

Các sản phẩm được giới thiệu:

- Battalion 1944

- Dragon Quest XI

- Final Fantasy VII Remake

- Kingdom Hearts III

- Project Prelude Rune

- Project Octopath Traveler

9) Họp báo của Warner Bros. Interactive Entertainment

Thời gian: chưa công bố

Các sản phẩm được giới thiệu:

- Batman 2017

- Middle-earth: Shadow of War

10) Họp báo của Activision

Thời gian: chưa công bố

Các sản phẩm được giới thiệu:

- Call of Duty: WWII

- Destiny 2

- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Trong những ngày tới đây, nhiều tên tuổi lớn khác như Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive hay Konami cũng sẽ lần lượt công bố lịch trình của họ tại E3 2017. Những thông tin mới về sự kiện này sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bài viết sau. Mong các bạn chú ý theo dõi.