Bom tấn mới của Tom Cruise bị chê là 'thảm họa'

* Tom Cruise trong phim mới

Cây bút Chris Nashawaty của Entertainment Weekly chỉ trích kịch bản phim chắp vá "như cơ thể quái vật Frankenstein". "Với sự góp mặt của nhiều biên kịch, phim là sự kết hợp vụng về của American Werewolf, Indiana Jones and the Last Crusade và Jekyll & Hyde", anh viết.