Khởi tố thầy giáo mua bán 16 bánh heroin

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lầu Bá Mùa (giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trường PTTH Kỳ Anh, Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Lẩu Bá Mùa cùng tang vật 16 bánh heroin

Trước đó, qua công tác trinh sát, ngày 3/6, tại khu Tiên Xá, xã Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang đối tượng Lầu Bá Mùa (sinh năm 1979, ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện đang là giáo viên dạy Tiếng Anh tại Trường PTTH Kỳ Sơn, Nghệ An) đang chuẩn bị thực hiện hành vi mua bán ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 16 bánh heroin và 200 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu Lầu Bá Mùa khai nhận: Khoảng 21h ngày 02/6/2017, Lầu Bá Mùa đi một mình từ nhà ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bằng xe ô tô khách đến thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để bán ma tuý kiếm lời. Khi đi, Mùa mang theo 16 bánh heroin và 1 túi nilon màu xanh bên trong có chứa các viên ma tuý tổng hợp dạng nén hình tròn màu hồng được cất giấu trong một thùng catton. Đến khoảng 6h30 ngày 03/6, Mùa đi đến khu vực Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để bán ma tuý cho khách và bị lực lượng công an bắt giữ. Về nguồn gốc số heroin và Methamphetamine, Mùa khai là của một người tên Giờ (người Lào) giao cho Mùa đem bán, khi bán được thì trả Giờ tiền.

Ngày 08/6, Cơ quan CSĐT (PC47) - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lầu Bá Mùa về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bá Đoàn