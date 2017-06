Nhầm là "ghẹo gái", nam thanh niên bị nhóm trai làng đoạt mạng

Nghi ngờ anh Hiếu trêu chọc chị Hà nên giữa Quyết và Hiếu nảy sinh cãi vã. Nguyễn Đình Cảnh và Nguyễn Đình Thái (bạn Quyết) dùng dao đâm, đánh Hiếu tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ án, cả Cảnh và Thái đều chưa tròn 18 tuổi.

Phiên tòa xét xử vụ án giết người trong quán karaoke

Sáng ngày 9/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Đình Cảnh (SN 2000), Nguyễn Đình Thái (SN 1999), đều trú tại xã Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An. Liên quan đến vụ án này, Hoàng Văn Quyết (SN 1997, trú xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An) và Hồ Công Quân (SN 1998, trú tại xã Diễn Trung, Diễn Châu) bị truy tố ra trước pháp luật tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Cáo trạng thể hiện, trưa ngày 31/7/2016, Quyết mời bạn đến nhà ăn liên hoan mừng nhà mới. Sau khi ăn uống, đám thanh niên rủ nhau đi hát karaoke. Trong quá trình hát, Mai Huy Hành có trêu ghẹo chị Hà. Bị Hà đá vào chân, Hành lấy lon nước ngọt ném trúng tay chị Hà. Trần Đình Hiếu và một số người khác vào căn ngăn hai bên.

Lúc này, Hoàng Văn Quyết ở ngoài phòng hát, nghe tin chị Hà bị trêu nên vào. Thấy Hiếu đứng bên cạnh Hà, tưởng Hiếu là người trêu ghẹo nên giữa Quyết và Hiếu xảy ra cãi vã. Can ngăn nhưng bị Hiếu xô ra, Cảnh dùng dao dâm một nhát vào lưng Hiếu.

Tại thời điểm phạm tội, Nguyễn Đình Cảnh mới được 16 tuổi, 2 tháng, 2 ngày nhưng hành vi đặc biệt nghiêm trọng và bị tòa tuyên phạt 10 năm tù

Thấy có người cầm dao bấm chỉ về phía mình, Hiếu bỏ chạy. Nhóm của Cảnh đuổi theo Hiếu. Nguyễn Đình Thái và Hồ Công Quân dùng tay đánh, Cảnh dùng dao bấm đâm tiếp một nhát vào lưng Hiếu. Khi Hiếu gục xuống đất, Thái dùng cán chổi đánh, dùng chân đạp vào người nạn nhân. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn, đến chiều cùng ngày thì bị bắt giữ.

Nạn nhân Trần Đình Hiếu được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong do vết đâm thủng phổi. Nguyễn Đình Cảnh, Nguyễn Đình Thái bị truy tố ra trước pháp luật tội “Giết người”, Hoàng Văn Quyết và Hồ Công Quân bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”. Thời điểm gây án, Nguyễn Đình Cảnh và Nguyễn Đình Thái mới hơn 16 tuổi.

Mẹ bị hại Trần Đình Hiếu đổ gục xuống bàn khi nghe các bị cáo thuật lại hành vi phạm tội của mình.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Nguyễn Đình Cảnh đã tự nguyện khắc phục cho gia đình bị hại 51 triệu đồng, gia đình Nguyễn Đình Thái khắc phục 32 triệu đồng.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Cảnh 10 năm tù, Nguyễn Đình Thái 7 năm tù về tội “Giết người”, Hoàng Văn Quyết 15 tháng tù, Hồ Công Quân 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài ra, hai bị cáo Cảnh và Thái cùng gia đình phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại tổng số tiền gần 160 triệu đồng.

Hoàng Lam