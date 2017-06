Thiếu tướng Phan Anh Minh ngấn lệ kể về chiến sĩ chuyên án 516E

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM mắt ngấn lệ khi kể về sự hy sinh thầm lặng của chiến sĩ tham gia phá chuyên án 516E.

Báo cáo với lãnh đạo Thành ủy, UBND TP HCM cùng lãnh đạo các ngành, thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết để đạt được thành tích trong chuyên án 516E phá đường dây ma túy "khủng" do Trần Ngọc Hiếu (SN 1981, tên thật là Văn Kính Dương, quê Hà Nội) cầm đầu, các trinh sát đã hi sinh rất thầm lặng và cao cả.

Liên tục chuyển địa điểm

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, ban đầu lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh báo cáo kết quả về một số băng nhóm buôn bán ma túy ở quận. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an TP HCM nhận định đây là đường dây ma túy tinh quái, nhiều mắt xích và cực kỳ manh động nên đã lập chuyên án.

Thiếu tướng Phan Anh Minh trực tiếp chỉ đạo chuyên án

Phát hiện "sào huyệt" chính của băng nhóm này là một phân xưởng sản xuất trong biệt thự KDC Trung Sơn (huyện Bình Chánh) với sự giám sát rất kín kẽ. Qua lỗ thông gió, lực lượng trinh sát biết ngôi biệt thự này chứa đầy hóa chất để sản xuất thuốc lắc, ma túy tổng hợp.

Tuy nhiên, phát hiện bị bại lộ, băng nhóm này chuyển xuống Vũng Tàu hoạt động. Các trinh sát đã ngày đêm theo dõi và băng này lại dời ra tỉnh Khánh Hòa mở phân xưởng trên miền núi xa xôi hẻo lánh nhằm đối phó công an. Dù vậy, các trinh sát vẫn ngày đêm đeo bám.

Khi thấy bị động, băng này tiếp tục chuyển về khu mỏ đá Bửu Long, tỉnh Đồng Nai rồi chuyển đi nơi khác.

"Để băng này sản xuất kéo dài thì quá nguy hiểm nên tôi đã trực tiếp lên kế hoạch bắt đàn em của băng này mà không bị phát hiện. Cuối cùng, Công an TP HCM chốt vấn đề khi nào chắc chắn sẽ phá án. Ban Giám đốc Công an TP bố trí một nửa lực lượng Công an quận Bình Thạnh và nhiều ban ngành khác để phá án"- thiếu tướng Phan Anh Minh thông tin.

Khi phát hiện đàn em bị bắt ở Hải Phòng, ông trùm Trần Ngọc Hiếu đã ra lệnh cho đóng gói ma túy, tẩu tán. "Đây là cơ hội cuối cùng để tóm trọn ổ băng ma túy này. Theo Tổng Cục cảnh sát Bộ Công an, đây là đường dây sản xuất ma túy cực khủng nên đầu tháng 4-2017 chúng tôi cất lưới"- ông Phan Anh Minh kể.

Vô cùng tinh vi

Theo Công an TP HCM, tài sản thu được khi phá chuyên án này xấp xỉ 60 tỉ đồng bao gồm nhiều nhà, xe đắt tiền, ma túy vật chứng…

Thiếu tướng Phan Anh Minh ngậm ngùi: "Đây là băng nhóm có khả năng về tài chính nên các đối tượng thường giao dịch trên đường cao tốc, chạy xe đắt tiền với phân phối lớn, tốc độ nhanh. Tuy nhiên. Công an TP HCM cũng bố trí xe hơi, chọn phương thức phù hợp với trang thiết bị, đón đầu các đối tượng này. Tôi cũng suy nghĩ và góp ý với lực lượng trinh sát. Cực khổ nhất vẫn là lực lượng trinh sát, theo dõi băng này bằng xe máy".

Băng ma túy do Trần Ngọc Hiếu cầm đầu hoạt động vô cùng tinh vi. Những lọ hóa chất dùng để sản xuất thuốc lắc không vứt ở TP HCM mà đóng thành bao tải, mang xuống miền Tây thả trôi sông. Nói tới đây, ông Phan Anh Minh cố gắng kềm chế vì quá xúc động.

"Vì băng này giao dịch và vận chuyển chai lọ trên đường cao tốc nên các trinh sát phải đón đầu ở Long An, Tiền Giang bằng xe máy. Một xe một người, các đối tượng phát hiện đã đi hướng khác về Đồng Tháp, vứt các bao tải chai lọ dùng để sản xuất xuống sông để nước lớn trôi đi. Do đi đêm đi hôm, các chiến sĩ công an đã tông phải chướng ngại vật bị trọng thương nhưng vẫn bò lên đường để báo về lãnh đạo".

Trưởng Công an quận Bình Thạnh, đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, nhận hoa từ lãnh đạo TP HCM

Trước sự hi sinh thầm lặng và cao cả này, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thay mặt đồng bào TP cảm ơn lực lượng Công an TP HCM đã can đảm đấu tranh các băng nhóm tội phạm ma túy.

"Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an TP, đã đánh tan đường dây tội phạm. Hành vi của băng nhóm ma túy không chỉ ảnh hưởng lớn đến đất nước mà còn tàn phá sức khỏe của nhiều người, thanh thiếu niên. Qua đó thấy được sự tinh vi của các băng nhóm ma túy. Thay mặt Thành ủy, UBND TP HCM, các ban, ngành tôi nhiệt liệt chúc mừng lực lượng công an TP HCM, cảm ơn đồng chí Phan Anh Minh đã có những chỉ đạo rất sát sao. Tôi nghĩ chuyên án này đã đi vào lịch sử đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy"- ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bên lề buổi thăm và làm việc với Công an TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe toàn thể các chiến sĩ tham gia chuyên án ma túy lớn này. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng khi toàn thể lãnh đạo, trinh sát chuyên án 516E đều bình yên và không gặp tổn thất nào khi tham gia phá án.

