Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mẫu áo bơi mà cô nào cũng mặc được!

Nếu đang tìm kiếm một mẫu áo tắm phù hợp với mọi dáng người, mọi hoàn cảnh thì đây chắc chắn chính là câu trả lời dành cho bạn.

Bên cạnh bikini hai mảnh sexy thì monokini một mảnh cũng là kiểu áo tắm được các chị em yêu thích, đặc biệt là vào mùa hè. Và sau sự thành công của bộ phim Baywatch, mẫu monokini khoét hông màu đỏ bỗng trở thành item hot hit, ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại. Thậm chí, thương hiệu áo bơi nổi tiếng Swimsuits For All còn bắt tay với người mẫu Ashley Graham để mở một chiến dịch, cùng nhau lăng xê mẫu áo nóng bỏng này.

Tham gia vào chiến dịch lần này cùng Ashley còn có người mẫu Teyana Taylor với Niki Taylor. Và dù mỗi người lại có một dáng người và phong cách khác nhau nhưng cả 3 đều mặc monokini đỏ cực kỳ hợp.

Chia sẻ với truyền thông, Swimsuits For All khẳng định đây chính là mẫu áo tắm phù hợp với tất cả mọi người. Bởi vậy, họ đã sản xuất đủ size từ 4 tới 22, đủ để phục vụ mọi cô gái, dù bạn có thân hình nhỏ nhắn hay đậm đà. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất là lần này, Swimsuits For All chỉ bán online, vì thế, bạn chỉ có thể đặt hàng qua website mà thôi. Sản phẩm hiện đang được bán với giá 58,80 USD (hơn 1,3 triệu VND).

Nguồn: P.S