Nhóm nam nữ kéo đến quán trà sữa ở Phú Quốc (Kiên Giang) tìm thiếu nữ 14 tuổi giải quyết mâu thuẫn rồi đâm chết người.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Hòa Phú.

Nguyễn Thị Kiều Uyên (15 tuổi, ở xã Cửa Dương) và Trần Thị Thanh Mai (21 tuổi) cùng 6 nam nữ kéo đến quán trà sữa ở thị trấn Dương Đông tìm Nguyễn Thị Quế Trân (14 tuổi, quê An Giang) nói chuyện, tối 8/6.

Lúc sau, nhóm nam nữ lao vào đánh Trân. Trong lúc xô xát, Uyên rút dao đâm nhiều nhát vào người Trân khiến thiếu nữ thiệt mạng.

"Nạn nhân và Uyên có mâu thuẫn trên Facebook do ghen tuông", cảnh sát nói và cho biết Công an Phú Quốc đã tiếp nhận 8 nghi can để điều tra vụ án mạng.

Phúc Hưng