"Người đàn ông mang mặt nạ sắt" - bí ẩn của nhân loại hơn 350 năm qua

Người đàn ông mang mặt nạ sắt bí ẩn đó là ai - là câu hỏi mà các nhà khoa học vẫn cặm cụi đi tìm suốt bao năm nay.



Trải qua bề dày lịch sử hơn ba thế kỷ, câu chuyện về "Người đàn ông sau mặt sắt" đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều sử gia, giới văn học nghệ thuật cũng như các nhà làm phim điện ảnh trên thế giới.

Trong đó, không thể không nhắc tới bộ phim "Man in the iron mask" (Người mang mặt nạ sắt) dựa trên tiểu thuyết hư cấu cùng tên của nhà văn Alexandre Dumas với sự góp mặt của nam tài tử kỳ cựu Leonardo DiCaprio.

Nhiều người khẳng định: "Người mang mặt nạ sắt" là một người đàn ông "bằng xương bằng thịt" chứ không phải là một nhân vật dựa trên tưởng tượng và hư cấu.

Tuy nhiên, người đàn ông bí ẩn đó thật sự là ai - vẫn là 1 bí ẩn lớn.

Theo các tài liệu ghi chép, người đàn ông mang mặt nạ sắt là tù nhân mang tên Eustache Dauger bị bắt giữ năm 1669 và bị giam giữ tại nhà ngục Bastille. Sau đó, ông bị chuyển đến một số nhà tù khác ở Pháp trong hơn 3 thập kỷ cho đến khi qua đời vào năm 1703.

Voltaire - một tù nhân bị bắt giam tại nhà tù Bastille vào năm 1717 tiết lộ rằng người đàn ông bí ẩn đã đeo mặt nạ sắt suốt từ năm 1661 và ông ta chính là anh em ruột của Vua Louis XIV.

Trong tiểu thuyết của mình, tác giả Alexandre Dumas cũng cho rằng "Người mang mặt nạ sắt" là anh em sinh đôi của Vua Louis XIV.

Do vậy, Eustache Dauger rất có thể là người mang mặt nạ mà bấy lâu nay các sử gia, trong đó có giáo sư lịch sử Paul Sonnino từ Đại học California, Santa Barbara "sục sôi" tìm kiếm.

Tuy nhiên trên quan điểm của Paul, người này chỉ thỉnh thoảng đeo mặt nạ và thực chất mặt nạ này được làm bằng nhung chứ không phải sắt. Người đàn ông đó có thể là một người hầu, nhưng lý do tại sao ông ta bị giam giữ trong tù vẫn là một ẩn số.

Trong cuốn sách "The Search for the Man in the Iron Mask" (Tìm kiếm bí ẩn về Người mang mặt nạ sắt), Paul nhận định Eustache Dauger là một người hầu của Hồng y Mazarin. Trong suốt sự nghiệp của mình, Hồng y Mazarin đã tích góp được một khối tài sản "kếch xù".

Giáo sư Sonnino chia sẻ: "Những gì tôi có thể xác định là ngài Mazarin đã bị gạt mất một số tài sản khổng lồ của ông từ vị vua trước đó và hoàng hậu của nước Anh... Dauger bị hiểu nhầm và phải chịu oan khuất.

Người đàn ông bí ẩn ấy đã được thông báo khi bị bắt giữ rằng nếu anh ta tiết lộ danh tính của mình cho bất cứ ai thì anh sẽ lập tức bị giết chết".

Người đàn ông mang mặt nạ sắt cuối cùng là ai, và vì sao phải chịu hình phạt khủng khiếp vậy có lẽ vẫn là bí ẩn bỏ ngỏ của lịch sử.