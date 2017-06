Trump an toàn tạm thời sau phiên điều trần của cựu giám đốc FBI

Phiên điều trần của cựu giám đốc FBI đến nay chưa thể đẩy Tổng thống Mỹ vào thế khó song nhiều thách thức đang chờ ông phía trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Time

Lãnh đạo nước Mỹ Donald Trump vừa "sống sót" trước một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông khi mà tại phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ hôm qua, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey không cung cấp được bất kỳ bằng chứng mới nào về cáo buộc chiến dịch tranh cử cho ông Trump thông đồng với Nga, theo Reuters.

Tuy nhiên, những thông tin từ cựu giám đốc FBI, người bị Tổng thống Mỹ sa thải khỏi chức vụ hồi tháng trước, cũng gây nên ít nhiều tổn thương đối với ông chủ Nhà Trắng và ông Trump có lẽ chỉ "an toàn tạm thời" vào lúc này, chuyên gia nhận định.

Cựu giám đốc FBI thuật lại chi tiết các cuộc đối thoại với Tổng thống Mỹ mà theo ông, ở đó, Tổng thống Trump đã cố gắng tìm cách tác động tới cuộc điều tra mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với Moscow.

Comey đồng thời nhấn mạnh những bình luận Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi sa thải ông hôm 9/5 hoàn toàn thiếu chính xác và thông tin các nhân viên FBI mất lòng tin vào ông "đơn giản, rõ ràng là dối trá".

Tuy nhiên, Comey cũng trao cho Trump một công cụ phản đòn hữu hiệu mới khi xác nhận từng trấn an Tổng thống Mỹ rằng cá nhân ông không phải mục tiêu trong cuộc điều tra của FBI.

Thậm chí, thượng nghị sĩ Marco Rubio, cựu đối thủ với ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016, có lúc còn tỏ ra bênh vực Tổng thống Mỹ tại phiên điều trần. Rubio hỏi Comey vì sao cựu giám đốc FBI không trực tiếp nói với Tổng thống rằng ông đang đưa ra các yêu cầu không phù hợp liên quan đến cuộc điều tra trong những lần hai người trao đổi. Comey trả lời ông không biết. "Tôi choáng váng và tâm trí không còn sáng suốt", cựu giám đốc FBI nói.

Một thành viên Cộng hòa thân cận với ông Trump tiết lộ Tổng thống Mỹ cảm thấy rất tốt về phiên điều trần của ông Comey, đặc biệt kể từ thời điểm cựu giám đốc FBI thừa nhận từng nói với Tổng thống Mỹ ông không bị điều tra.

Tuy nhiên, đám mây u ám của cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ lúc này vẫn bao trùm Nhà Trắng, cây bút Caren Bohan và Amanda Becker từ Reuters nhận xét.

Vụ sa thải ông Comey đã tạo tiền đề cho việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt chịu trách nhiệm điều tra cáo buộc, ông Robert Mueller. Trong khi đó, các cuộc điều tra của quốc hội vẫn tiếp tục được tiến hành.

Nga đã phủ nhận mọi cáo buộc nói họ can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhà Trắng bác bỏ thông tin cho rằng họ thông đồng với Moscow. Song theo thượng nghị sĩ dân chủ Dianne Feinstein, thành viên ủy ban tình báo giám sát cuộc điều tra, vấn đề khó có thể kết thúc nhanh chóng.

"Đây là một cuộc điều tra lớn và có những thứ bạn phải đào sâu, tìm tòi và phân tích rất nhiều", bà cho hay.

Một số thành viên Dân chủ đánh giá những cuộc đối thoại giữa ông Trump và ông Comey có thể được dùng làm bằng chứng tố cáo Tổng thống Mỹ cản trở công lý.

"Các luật sư sẽ nghiên cứu khía cạnh cản trở công lý", thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden thuộc ủy ban giám sát cho biết sau phiên điều trần. "Tôi tin sẽ xuất hiện thêm những chứng cứ mới cho thấy Tổng thống thực sự lạm dụng quyền lực", ông nhấn mạnh.

Nhưng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan lại lập luận rằng các trao đổi giữa Tổng thống Mỹ với cựu giám đốc FBI chỉ phản ảnh việc ông thiếu kinh nghiệm chính trị chứ không phải một nỗ lực nhằm gây sức ép lên ông Comey.

Mùa hè dài

Cựu giám đốc FBI James Comey tuyên thệ trước buổi điều trần

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Trump khả năng sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa trong những tháng sắp tới nếu cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ tiếp tục thu hút chú ý, trong khi Nhà Trắng cần phải tập trung vào các ưu tiên khác như bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng Obamacare hay sửa đổi quy định thuế.

"Nó làm chính quyền bị phân tâm cũng như khiến những người Cộng hòa ở thượng viện và hạ viện có lý do để giữ khoảng cách, lánh xa Tổng thống Trump. Rất nhiều người trong số này không ủng hộ ông Trump ngay từ đầu", Andy Smith, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thuộc Đại học New Hampshire, nhận xét. "Đây sẽ là một mùa hè dài", ông nói thêm.

Những người ủng hộ chủ chốt của ông Trump đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc chiến. Liên minh nước Mỹ Vĩ đại, một nhóm đứng về phía Tổng thống Mỹ, tuần qua đã dành 400.000 USD để chạy những thông điệp quảng cáo công kích cựu giám đốc FBI, Eric Beach, người đứng đầu nhóm, cho hay. Thông điệp chỉ trích ông Comey "là một nội gián khác của phe Dân chủ".

Cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ đã và đang khiến uy tín chính trị của ông Trump sụt giảm nghiêm trọng. Theo khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 1 - 5/6, ngay cả trước khi phiên điều trần diễn ra, chỉ có 38% người Mỹ nói họ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng, so với tỷ lệ 58% người không ủng hộ.

"Tôi nghĩ tình thế sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều đối với ông Trump", Jon Bond, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Texas A&M, đánh giá. "Cuộc điều tra của Mueller vẫn được tiến hành. Theo tôi, thông tin từ phiên điều trần hôm nay sẽ giúp ích cho quá trình điều tra. Tôi thấy Tổng thống dường như ngày càng lâm vào nguy hiểm".

Vũ Hoàng