Những sự kiện cuối tuần nổi bật tại Hà Nội và TP HCM

Trình diễn nhạc Jazz trong khách sạn 5 sao Hà Nội và hội chợ ẩm thực ở TP HCM là những sự kiện đáng chú ý cho cuối tuần này.

Dưới đây là các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực cuối tuần cho người dân và du khách tới thăm hai thành phố.

Hà Nội

Đêm nhạc Jazz lãng mạn The Voice

Tối các ngày 9 và 10/6 từ 19h, chương trình The Voice diễn ra tại Cool Cats Jazz Club, với màn trình diễn của 2 nghệ sĩ khách mời Richard Jackson và Alemay Fernandez hiện làm việc tại Singapore. Người yêu nhạc Jazz sẽ có cơ hội thả mình trong những giai điệu say đắm giữa không gian thanh lịch, tái hiện hình ảnh huy hoàng của dòng nhạc jazz thập niên 20, và thưởng thức ẩm thực thượng hạng. Chương trình do khách sạn JW Marriott tổ chức. Vé vào cửa là 500.000 đồng/người gồm đồ ăn nhẹ.

Triển lãm sơn mài "Thiên nhiên - Hoài niệm"

Triển lãm được thực hiện bởi 3 nghệ sĩ Đặng Thu Hương, Lý Trực Sơn và Nguyễn Thị Quế. Sự kiện là câu chuyện sơn mài Việt Nam. Khán giả sẽ có những phút giây thưởng thức nghệ thuật và cái đẹp, cùng sự giao hòa Á - Âu trong từng đường nét và màu sắc. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, từ 9/6 đến 23/7 và vào cửa tự do.

Múa đương đại - hiphop "In the Middle" của Swaggers

Trình diễn múa đương đại. Video: Marion Motin. Chương trình do đoàn múa nữ Swaggers thực hiện với sự hỗ trợ của Viện Pháp Paris tổ chức tối 11/6 tại Nhà hát Tuổi Trẻ, số 11 Ngô Thì Nhậm. Chương trình cũng sẽ diễn ra tại TP HCM vào ngày 10/6. Đoàn múa nữ Swaggers thực hiện chuyến lưu diễn tại châu Á để giới thiệu vở múa nổi tiếng của họ mang tên "In the middle", được biên đạo cho 7 vũ công hip hop nữ. Lấy cảm hứng từ mỗi thành viên trong nhóm, vở múa “In the middle” là hành trình tìm lại sự cân bằng nội tâm mà chúng ta dường như đã bỏ quên. Giá vé 100.000 - 200.000 đồng/người.

TP HCM

Hòa nhạc "Journey of Music"

Journey of Music (Hành trình âm nhạc) tổ chức tại Nhà hát thành phố trên đường Công trường Lam Sơn, quận 1 vào 20h ngày 9/6. Giá vé từ 200.000 đến 550.000 đồng/người. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ piano tài năng người Nga Igor Chystokletov, từng đoạt giải thưởng tại Liên hoan Âm nhạc Lom tại Bulgaria vào năm 1988.

Hội chợ cuối tuần Rubik Foody Town

Tổ hợp Rubik Town tại Quận 1, TP HCM. Ảnh: @jasminechius.

Đây là sự kiện tổ chức tại tổ hợp mua sắm bằng container nằm trong Thảo Cầm Viên. Với hơn 100 gian hàng thời trang, phụ kiện và đồ ăn uống đa dạng, Rubik Foody Town hứa hẹn là nơi những người yêu ẩm thực không thể bỏ qua. Hội chợ diễn ra từ 9h đến 22h các ngày 10, 11/6 tại số 1Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, vào cổng tự do.