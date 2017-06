DOTA 2: Ra mắt chế độ Campaign chưa lâu, tiền thưởng TI7 tăng lên tới gần 300 tỷ

Sau một khoảng thời gian khá trầm khi các team và người hâm mộ tập trung cho các giải đấu lớn thì Valve quyết định ra mắt gói kích cầu đầu tiên đó là chế độ Campaign chỉ dành cho những người sở hữu BattlePass TI7, và ngay lập tức tiền thưởng TI7 đã tăng lên tới hơn 14 triệu USD.

Năm 2016 là cột mốc đáng nhớ của làng DOTA 2 thế giới khi mà The International 2016 đạt được con số giải thưởng lên tới 20,7 triệu USD (tương đương 470 tỉ VNĐ). Để có được thành công này thì công sức lớn nhất thuộc về cộng đồng game thủ DOTA 2 trên toàn thế giới khi mà Valve chỉ bỏ ra tiền thưởng ban đầu là 1.6 triệu USD, còn lại hơn 19 triệu USD được trích ra từ 25% doanh thu của BattlePass (một vật phẩm chỉ có khi TI diễn ra).

Vẫn giữ nguyên truyền thống mọi năm, TI7 năm nay nhiều khả năng sẽ vượt TI6 về mặt giải thưởng, mới qua hơn 1 tháng phát hành BattlePass mà tiền thưởng đã lên tới con số gần 14 triệu USD (~ 300 tỷ VNĐ)

TI7 chính thức đạt mốc 14 triệu USD.

Nguyên nhân tới từ việc Valve tung ra Campaign Siltbreaker - Act I: The Sands of Fate chỉ dành cho những người sở hữu Battle Pass, một chế độ chơi vô cùng thú vị và đặc biệt hơn hết đây là chế độ Campaign đầu tiên mà Valve xây dựng cho DOTA 2. Boss của Act 1 là Rhyzik the Corruptor, một đệ tử của SiltBreaker. Trên hành trình truy tìm Rhyzik, bạn sẽ vượt qua nhiều màn chơi khác nhau. Bạn sẽ được xếp hạng từ 1 tới 3 sao dựa trên màn trình diễn của bạn tại mỗi màn chơi.

Lần đầu tiên được 1 hoặc 2 sao tại mỗi màn chơi, bạn sẽ nhận phần thưởng là Battle Points. Còn nếu được 3 sao, bạn sẽ có một treasure của SiltBreaker. Mỗi treasure SiltBreaker bao gồm xác suất nhận được indescribably-rare Immortal Desert Sands Baby Roshan courier. Nếu Battle Pass có lv lớn hơn hoặc bằng165, thì bạn sẽ nhận được 2 treasure cho mỗi 3 sao.

Chế độ Campaign cực kì thú vị của DOTA 2.

Chắc chắn tiền thưởng TI7 sẽ còn tăng lên chóng mặt khi mà Valve mới chỉ tung ra Immortals Treasure I và chế độ Campaign mà thôi, còn rất nhiều những Immortals Treasure II, III sẽ được ra mắt trong tương lai và gần như chắc chắn đội vô địch TI7 năm nay sẽ phá kỷ lục Guiness của Wings Gaming trước đó về danh hiệu “Team thể thao điện tử dành được giải thưởng lớn nhất thế giới”.