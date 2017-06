Game thủ FIFA Online 3 dọa bán… nội tạng vì Ronaldo

Nhưng rõ ràng đó không phải là Cristiano Ronaldo.

C. Ronaldo vừa tỏa sáng rực rỡ, phá nhiều kỉ lục, cùng Real lên đỉnh châu Âu và nắm chắc Quả bóng vàng năm 107 này. Thậm chí EA Sports còn tung ra bìa đĩa FIFA 18 để nhá hàng với ảnh đại diện là C. Ronaldo. Nhưng tất cả những thông tin về CR7 dường như đều bị lu mờ trong giới game thủ đam mê bóng đá chỉ vì một Ronaldo… khác: Ronaldo Luis Nazario de Lima.

Xuất hiện ở trên trang chủ EA Sports FIFA, phần giới thiệu FIFA 18 (sẽ ra mắt vào cuối năm nay), không chỉ có C. Ronaldo mà còn có Ronaldo Nazario với thương hiệu mới của FIFA là ‘icons’ - tạm hiểu là những biểu tượng của bóng đá. Các ‘icons’ sẽ thay thế cho tên Legends cũ trước đây.

Chễm chệ ở trang giới thiệu, Ronaldo Nazario Luis de Lima được trân trọng ca ngợi là Best of the best - người hay nhất trong những người hay nhất. Đủ thấy EA hiểu rất rõ người hâm mộ bóng đá: trong lòng họ thì Ronaldo ‘người ngoài hành tinh’ - Rô ‘béo’ luôn là số 1 ở môn thể thao này. Mặc dù giới chuyên môn vẫn còn tranh cãi về Pele, Maradona, Van Basten, L. Messi hay C. Ronaldo.

Cộng đồng người chơi FIFA Online 3 Việt Nam ngay lập tức đón nhận cực kì hào hứng với tin tức này. Ronaldo đã có mặt trên FIFA truyền thống thì có tới 96,69% khả năng anh ta cũng sẽ xuất hiện trên FIFA Online 3 không sớm thì muộn.

Dự đoán về Ronaldo Nazario, nhiều game thủ FO3 cho rằng anh sẽ có giá gấp 3 hay thậm chí là gấp 5 lần R. Gullit - thẻ huyền thoại đắt nhất game hiện tại. Đáng sợ hơn, nhiều game thủ còn dọa bán cả nội tạng (thận) để đầu tư sắm cho được ‘người ngoài hành tinh’.

Chưa rõ hợp đồng giữa EA với Ronaldo Nazario cụ thể ra sao nhưng khả năng được tận mắt chiêm ngưỡng và tận tay trải nghiệm ‘siêu’ cầu thủ này trong game đã khiến game thủ thích bóng đá trên toàn thế giới và những người chơi FIFA Online 3 Việt Nam sôi sục. Hãy chờ xem anh ta sẽ khiến thế giới bóng đá của FO3 thay đổi như thế nào trong thời gian tới.