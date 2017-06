Những điều chẳng ai nói cho bạn biết khi có một đứa trẻ 2 tuổi trong nhà

Trẻ 2 tuổi sẽ có những sự thay đổi vượt trội về tâm lý và tư duy khiến cho bố mẹ phải ngạc nhiên.

Trong giai đoạn 2 tuổi bé chững cân và chiều cao cũng không tăng trưởng nhiều nhưng bù lại trẻ sẽ có sự thay đổi vượt bậc về tâm lý và tư duy. Trẻ thể hiện sự cá tính, ham học hỏi khám phá đặc biệt thích sự tự lập. Nuôi một đứa trẻ 2 tuổi trong nhà bố mẹ sẽ đi từ bất ngờ này tới điều ngạc nhiên khác giống như những chia sẻ của 7 bà mẹ người Mỹ về những thiên thần của mình.

Trí nhớ "thiên tài"

Một phụ huynh tên Kayla M., 31 tuổi ở Hixson, bang Tennessee của Mỹ đã chia sẻ về con của mình: "Tôi không bao giờ nghĩ rằng đứa con trai 2 tuổi lại có thể nhớ được nhiều thứ đến như vậy. Bé có thể nhớ những người đã gặp, địa điểm đã đến và sự việc xảy ra từ hơn một năm trước. Cậu con trai nhỏ có thể chỉ cho tôi đường đi đến một nơi mà con chỉ đến có một lần, thậm chí quãng đường đó chúng tôi đi vào buổi tối. Cậu bé dù ngồi ở ghế sau nhưng có thể quan sát và ghi nhớ mọi việc trên đường đi."

Trẻ trở thành một vận động viên "vượt rào" siêu giỏi

Joyce P.Fort Riley ở Fort Riley, bang Kansas của Mỹ có một cô con gái vô cùng hiếu động, ham chơi: "Mặc dù có cửa nhà và dùng thêm những cửa nhỏ chuyên dụng để chắn trẻ con nhưng con bé vẫn tìm ra cách để mở và chạy ra khỏi nhà".

Trẻ chính là phiên bản nhí của bố mẹ

Bà mẹ Jordan B, 30 sống ở Auburn, thành phố New York chia sẻ về tình huống “dở khóc dở cười" của mình: "Một vài tuần trước, trong khi tôi đang rửa chai thì cô con gái nhỏ Nora bắt đầu mếu máo ăn vạ. Tôi làm xong nên đã nói với bé “Nào, Nora, mẹ phải đi đây”. Cô con gái hai tuổi Harper bước vào bếp và nói, “Rara (cách mà cô bé hay gọi Nora) đừng khóc nữa!”. Tôi nói với con rằng em đã ổn rồi và tôi đã gần xong, nhưng con bé vẫn tiến đến và nói một cách bộc phát "Im lặng, Rara". Tôi nhắc con bé nên bình tĩnh và thư giãn, nhưng con dường như rất cáu kỉnh, vừa đi vừa nói Rara, em thật là một người khó ưa.

Vào lúc đó tôi không biết mình nên cười, tức giận hay nên khóc nữa. Bố mẹ sẽ không bao giờ thực sự biết bản thân đã làm gì cho đến khi đứa trẻ 'diễn' lại".

Dính lấy mẹ như hình với bóng

"Không một cuốn sách nào nói cho bạn nghe hoặc bạn có vắt óc ra cũng không thể tưởng tượng được rằng phòng tắm là nơi an toàn của bạn. Nhưng chỉ trong một vài giây quý giá thôi, bởi trẻ sẽ tìm thấy bạn ngay sau đó. Ở độ tuổi con lên 2, tôi chẳng bao giờ lo phải cô đơn vì lúc nào lũ trẻ cũng dính tới tôi như hình với bóng” . Đó là những lời chia sẻ của bà mẹ Angelia B ở thành phố Seattle của Mỹ.

Đi đâu bé cũng phải "bám đuôi" mẹ (Ảnh minh họa).

"Chiến đấu" với đứa trẻ 2 tuổi dễ thở hơn khi chúng lên 3

Bà mẹ Ashley F., sống ở thành phố New Providence cho rằng "chiến đấu" với một cô nhóc 2 tuổi “dễ thở” hơn rất nhiều so với tuổi lên 3: "Tôi đã rất sợ hãi khi con gái bước vào độ tuổi đó. Nhưng thực tế tôi lại không hoàn toàn thấy vậy. Bé con là một người rất có chính kiến và thích khám phá. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy con tự nghĩ ra cách để có thể giải quyết vấn đề. Con bé luôn cố gắng tự làm và nói với tôi khi tôi muốn giúp con “Con có thể tự làm mà mẹ!”. Bây giờ con đã 3 tuổi, đã lớn hơn rất nhiều và những hành động không thân thiện của con bé diễn ra thường xuyên. Vì vậy, tôi thấy may mắn hơn khi "chiến đấu" với một cô gái 2 tuổi. Giai đoạn ấy tuy có nhiều khó khăn nhưng lại thật ngọt ngào".

"Trợ thủ" giúp mẹ chăm sóc em

Trong đôi mắt của bà mẹ Cherie E. ánh lên niềm tự hào và yêu thương khi nói về cậu con trai nhỏ của mình: "Cậu cả Attley rất yêu thương đứa em trai nhỏ, tôi rất ngạc nhiên vì chỉ mới 2 tuổi bé đã có thể giữ ti giả cho em suốt cả đêm. Bất cứ khi nào em khóc thì con sẽ tìm núm vú bị rơi và đút vào miệng cho em. Những lúc khác, dù không có sự hướng dẫn của tôi, muốn cho em nín khóc thì con sẽ nắm lấy tay em và nói với tôi khi miệng đang cười rất tươi "Mẹ, đây là bàn tay của em bé." Sau đó, con sẽ hôn những ngón tay nhỏ và đi ra ngoài. Chừng đó thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy vui, hạnh phúc và không còn thấy mệt mỏi nữa".

Ra dáng đàn chị chăm sóc em (Ảnh minh họa).

Có sự thay đổi tâm trạng rất lớn

Một phụ huynh sống ở Astoria, thành phố New York đã kể lại: “Tôi biết trẻ sẽ có sự thay đổi tâm trạng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ nó có thể nghiêm trọng đến như vậy. Nếu tôi nhặt được thứ mà chúng tôi đang tìm, con có thể cảm thấy khó chịu vì không phải là người tìm thấy. Chính vì vậy mà tôi phải đặt nó trở lại vị trí cũ và bé sẽ đi đến và nhặt nó lên rồi nói bằng một giọng rất đáng yêu pha chút ngạc nhiên: “Ồ, nhìn kìa, đây rồi!”. Đứa trẻ phải có kỹ năng diễn xuất rất siêu thì mới có thể làm được điều đó".

Có thể nói bất tận về sở thích của mình

Mỗi bé ở giai đoạn này sẽ có một sở thích, bé thì thích ô tô, bé thì thích động vật...

Còn bà mẹ Kayla M., 31 tuổi lại say mê nói về sở thích hiện tại của con trai: "Khi có một niềm đam mê nào đó, con trai tôi sẽ nói về nói suốt ngày đêm. Sở thích hiện tại của con là động vật và việc được đi đến vườn thú chính là điều tuyệt vời nhất. Con có thể phân biệt giữa ếch và cóc, biết chính xác đâu là báo hoa mai, báo đốm Châu Mỹ và báo săn gê-pa. Mỗi chuyến đi trở thành một cơ hội học tập, bé hỏi rất nhiều. Bé thậm chí còn nói về chúng trong giấc mơ. Tôi không bao giờ nghĩ con sẽ nhiệt tình và tò mò như vậy ở độ tuổi này".

Nguồn: Redbookmag