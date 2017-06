Vợ dùng điếu cày vụt chồng tử vong

Chồng đi uống rượu về đòi quan hệ nhưng vợ không cho vì đang bị bệnh, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Trong lúc bực tức, người vợ đã dùng điếu cày vụt vào đầu khiến người chồng chấn thương sọ não rồi tử vong sau đó.

Ngày 8/7, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm lưu động tại trụ sở TAND huyện Cao Phong, xét xử vụ án "Giết người" đối với bị cáo Tạ Thị Phương (SN 1986, trú thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình).

Theo cáo trạng, tối 24/12/2016, anh Đoàn Trung Kiên (chồng Phương) đi uống rượu về trong tình trạng say. Thấy Phương cùng 2 con đang nằm trên giường xem ti vi, anh Kiên liền sang giường bên cạnh nằm, cả nhà cùng đi ngủ.

Bị cáo Tạ Thị Phương trước vành móng ngựa

Một lúc sau, nghe thấy anh Kiên gọi dậy, biết chồng gọi sang để quan hệ tình dục nhưng do đang bị bệnh, sức khỏe yếu nên Phương không sang và trả lời: Thôi say rồi ngủ đi.

Anh Kiên tiếp tục gọi, nhưng Phương vẫn không qua vì cho rằng anh Kiên đã say và bảo chồng nên ngủ đi. Lúc này hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Phương bị anh Kiên cấu véo vào tay, dùng chân đá vào đùi, đạp vào bụng... bực tức nên đã lấy chiếc điếu cày vụt vào đầu, mặt, chân anh Kiên.

Thấy mặt và đầu anh Kiên chảy nhiều máu, Phương mới hốt hoảng gọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Kiên đã tử vong do chấn thương sọ não kín. Tạ Thị Phương sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Tạ Thị Phương thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 5 năm tù về tội "Giết người".

Quang Tân