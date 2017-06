Hai máy bay ném bom Mỹ bay 10 tiếng qua Biển Đông

Hai máy bay ném bom B-1B Lancers của Không quân Mỹ từ đảo Guam ngày 8/6 đã thực hiện chuyến bay kéo dài 10 tiếng đồng hồ ở Biển Đông để diễn tập cùng với một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân nước này.

Máy bay ném bom B-1B Lancers của Mỹ. (Ảnh: Japan Times)

Trang mạng Theaviationist dẫn thông cáo báo chí của Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương cho biết, ngày 8/6, hai máy bay ném bom B-1B Lancers của Không quân Mỹ xuất phát từ căn cứ không quân Andersen (đảo Guam) đã thực hiện chuyến bay kéo dài 10 tiếng qua Biển Đông để diễn tập cùng với tàu khu trục lớp Burke USS Sterett mang tên lửa dẫn đường.

Hoạt động diễn tập chung trên nhằm tăng cường khả năng tương thích giữa hải quân và không quân Mỹ thông qua việc trau dồi các chiến thuật, kỹ thuật và hoạt động chung.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau báo cáo thường niên về sức mạnh quân sự Trung Quốc do Lầu Năm Góc công bố mới đây “tố” Trung Quốc đang ngang nhiên quân sự hóa các đảo nhân tạo do nước này xây dựng trái phép trên Biển Đông bằng cách triển khai các nhà chứa máy bay chiến đấu và nhiều loại vũ khí. Theo báo cáo này, Không quân Trung Quốc được cho là sẽ triển khai 3 trung đoàn máy bay chiến đấu tới các đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý với hầu hết Biển Đông, tuyến đường biển xử lý lượng hàng hóa giao dịch hơn 5.000 tỷ USD mỗi năm. Tháng trước, Mỹ từng hai lần lên tiếng chỉ trích việc các máy bay chiến đấu của Trung Quốc tiếp cận “không an toàn” máy bay trinh sát của Mỹ ở Biển Đông.

Để thách thức tham vọng bành trướng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục các chiến dịch tuần tra tự do hàng không, hàng hải ở Biển Đông.

