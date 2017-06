Ngay gần Hội An có bãi biển lọt top đẹp nhất Châu Á: Mới toanh và cực ít người biết

Bãi biển Hà My vừa mới mẻ, vừa hoang sơ được báo Anh Telegraph chọn vào top những bãi biển đẹp nhất châu Á cùng với 10 bãi biển khác bao gồm: Bãi Dài (Phú...

Nhắc đến Quảng Nam, ai ai cũng nhớ ngay đến Hội An. Mà đi biển gần Hội An dường như An Bàng là sự lựa chọn đầu tiên của mọi nhà rồi. Thế nhưng, có một bãi biển đẹp ơi là đẹp mà...chẳng mấy ai biết cả. Bãi biển Hà My vinh dự lọt top đẹp nhất châu Á bên cạnh hàng loạt những bãi biển nổi tiếng khác, do chính tờ Telegraph của Anh bình chọn đấy nhé.

Chắc nhờ tất cả mọi người đổ về An Bàng cả rồi, thành ra Hà My vẫn giữ nguyên được vẻ nguyên sơ, vắng vẻ, sạch sẽ và cực kỳ thanh bình luôn. Chỉ cần đặt chân tới đây thôi mà đảm bảo bạn sẽ "yêu không hối tiếc" nơi này luôn.

Cảnh đẹp nao lòng



Có vị trí khá thuận lợi khi nằm bên tuyến đường ven biển nối TP Đà Nẵng với phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam), bãi biển Hà My cách núi ngũ hành sơn 6km thôi. Nơi này mang đúng những nét tuyệt đẹp của biển miền Trung, đó mà những bờ cát trắng phau trải dài ngút tầm mắt, nước biển trong vắt, xanh một màu ngọc "cực quyến rũ" nhé.

Tới Hà My, bạn sẽ chỉ muốn được "ểnh ương" cả ngày, nằm dưới những tán dừa mát mẻ, dịu dàng, lãng đãng ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên yên bình và thư thái. Thích nhất là chẳng phải bon chen đông đúc như ở các bãi biển nổi tiếng đâu nhé. Lắm khi thả mình hòa với thiên nhiên mà xung quanh chẳng một bóng người luôn, dễ chịu hết sức. Cùng gia đình, người thân, bạn bè xuống biển đắm mình vào làn nước mát trong, tha hồ đùa vui mà cảm tưởng như biển của...riêng mình vậy.

Và chắc chắn là bạn sẽ thoải mái pose dáng, chụp những tấm hình đẹp long lanh mà chẳng sợ bất chợt có ai lạ lọt vào khung hình nhé.

Hà My đẹp nhất vào buổi bình minh và lúc hoàng hôn. Khi mặt trời vừa ló dạng tỏa ánh bình minh hoặc cuối trời chiều khi những ánh nắng cuối cùng hắt lên từ mặt biển. Đây cũng là hai thời điểm trên cũng là lúc ngư dân bắt đầu ra khơi và cập bến khiến không khí bãi biển rất vui nhộn. Vào những đêm bầu trời quang đãng, mặt biển Hà My đẹp kỳ lạ bởi ánh đèn nê ông từ hàng nghìn chiếc thuyền câu lung linh, rực rỡ trông như những thành phố hoa đăng trên biển.

Đừng nghĩ là Hà My còn hoang sơ, vắng vẻ mà dịch vụ chưa phát triển nhé. Mọi thứ dịch vụ đều sẵn sàng cho bạn có một chuyến du lịch trọn vẹn luôn.

Xung quanh biển Hà My có nhiều địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt vời cho bạn lựa chọn từ sang chảnh đến bình dân. Như The Four Seasons The Nam Hai Resort, hay nếu muốn trải nghiệm homestay bạn có thể lựa chọn Ha My Side Hoi An Homestay (giá homestay khá hợp lý, chỉ từ 400k nha). Hoặc nếu bạn chỉ tìm khách sạn, nhà nghỉ thôi, thì ở phía tây bắc của bãi biển có đầy nhé.



Ăn đồ hải sản ở Hà My thì miễn chê luôn, vì ở đây dân chài lưới vẫn giăng buồm ra khơi đều đặn, thành đồ biển cực kỳ tươi ngon, mà giá cả lại hợp lý nữa. Chỉ nghĩ đến tôm, hàu, mực, ngao...được chế biến hấp dẫn là đã thèm ơi là thèm rồi. Tội gì mà không ăn cho "đẫy bụng" nhỉ.

Nếu đọc xong bài này mà bạn lỡ thích Hà My quá, thì mau mau lên kế hoạch đến với Hà My ngay đi nhé. Tranh thủ nơi này còn vắng và hoang sơ, hãy dắt tay người thân, bạn bè, người yêu "trốn" khỏi thành phố mấy bữa mà tận hưởng sự yên bình bên thiên nhiên thôi.

Nam Thi