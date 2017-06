Chiến sự Syria: Phiến quân IS bại trận ở Homs

Ngày 7-6, bộ binh và không quân Syria đã đẩy lùi thành công mọi cuộc tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía đông tỉnh Homs.

Quân đội Syria dội hỏa lực vào các vị trí của IS ở phía đông tỉnh Homs

Nguồn tin quân sự cho hay, binh sĩ Syria đã có những trận chiến dữ dội với phiến quân IS ở phía đông tỉnh Homs. Sau hàng giờ giao chiến đầy cam go, cuối cùng quân chính phủ đã tiêu diệt nhiều tay súng thánh chiến, đẩy lùi thành công mọi cuộc tấn công của phiến quân IS.

Bên cạnh đó, các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội Syria đã bắn phá các trung tâm tập trung của IS tại khu vực Arak, Maoukh và phía đông Halab al-Jarrah, khiến một số lượng lớn phiến quân thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời phá hủy nhiều xe quân sự của chúng.

Nhiều báo cáo liên quan cho biết, các đơn vị quân đội Syria đã có cuộc đụng độ quyết liệt với IS và đẩy lùi phiến quân ra khỏi Tarat al-Alab, Sharah Dehloun, Ba'ar Dehloun, ngôi làng al-Aliyaneh ở phía đông bắc, cách thành phố Homs 45km.

Các lực lượng chính phủ cũng đã chặn đứng thành công cuộc tấn công của IS nhằm vào căn cứ quân sự của họ ở ngọn đồi Tafheh.

Trong khi đó, máy bay chiến đấu của không quân Syria đã không kích IS tại các làng al-Fasedeh, al-Haba, Jabal Yatimeh và mỏ dầu thứ ba ở phía đông tỉnh Homs, phá hủy kho vũ khí, đạn dược của nhóm khủng bố, tiêu diệt hàng chục phần tử thánh chiến.