Trường “xin lại” giấy khen học sinh có “thành tích vượt trội 7 môn học”

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Gia Viễn yêu cầu trường Tiểu học xã Gia Vượng gặp gỡ phụ huynh "xin lại" tờ giấy khen học sinh "có thành tích vượt trội 7 môn học", đồng thời tâm sự mong phụ huynh thông cảm để xử lý lại cho chuẩn hơn.

Liên quan đến tờ Giấy khen của một học sinh lớp 4, trường Tiểu học Gia Vượng, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) được nhà trường khen có "thành tích vượt trội 7 môn học" gây nhiều tranh cãi, bàn luận; PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Sở GD&ĐT Ninh Bình và Phòng GD&ĐT huyện Gia Viễn.

Ông Dương Quốc Nam, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, việc này Sở đã sớm nắm bắt được và cũng lường được sẽ xảy ra các khả năng như vậy. Sở cũng đã có chỉ đạo với Phòng GD&ĐT Gia Viễn về việc này.

Cũng theo ông Nam, phía Phòng GD&ĐT Gia Viễn đã làm việc với trường Tiểu học Gia Vượng. "Sở đã trao đổi với Phòng là yêu cầu nhà trường phải gặp gỡ cha mẹ học sinh mong họ thông cảm. Được biết, nhà trường cũng đã gặp gỡ phụ huynh học sinh xin lại tờ giấy khen, tâm sự để họ thông cảm và sẽ xử lý lại sự việc cho nó chuẩn hơn", ông Nam nói.

Bày tỏ quan điểm về Giấy khen học sinh có "thành tích vượt trội 7 môn học", ông Nam cho hay: "Quan điểm của Sở là cái gì nó chưa chuẩn thì uốn nắn làm cho nó chuẩn. Hiện họ (trường tiểu học Gia Vượng) đã triển khai rồi".

Giấy khen học sinh có "thành tích vượt trội 7 môn học" gây tranh cãi.

"Ở đây cái giấy khen nó chỉ không chuẩn nhất là viết sai lỗi chính tả. Lời khen trên giấy khen thì nó hơi dài, có thể ngắn gọn hơn nữa cho chính xác cụ thể. Trong 7 môn đó thì nên chọn những môn thực sự nổi trội để mà khen. Hay là các năng lực phẩm chất thì có 3 năng lực, 4 phẩm chất thì chọn những năng lực nổi trội và những phẩm chất nổi trội. Nổi trội ở đây là phải nổi trội so với chuẩn và so với chính sự tiến bộ của học sinh đó, chứ không phải so hai học sinh với nhau", Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học nói tiếp.

Về những bàn luận sau khi có tờ giấy khen của trường Tiểu học Gia Vượng, ông Nam bày tỏ: "Tranh luận hay phản biện là rất tốt vì nó thúc đẩy cho sự phát triển. Nếu mà không có chuyện ấy thì không có động lực cho sự phát triển được. Trước kia khen thưởng thì có phom nên dễ khi diễn đạt lời trên giấy khen. Bây giờ thì tinh thần đổi mới về đánh giá học sinh là không được so sánh học sinh này với học sinh kia. Nó mới nên là cũng có cái khó, muốn so sánh được phải so sánh với chuẩn, với chính bản thân các học sinh".

Trao đổi qua điện thoại, Trưởng Phòng GD&ĐT Gia Viễn cho hay, Phòng đã có kiểm tra, có chỉ đạo, giải quyết sự việc tại trường Tiểu học Gia Vượng.

Trước đó, như báo Dân trí đã phản ánh, một nữ học sinh lớp 4A trường Tiểu học Gia Vượng được tặng Giấy khen kèm dòng chữ "Có thành tích vượt trội về môn tiếng việt, khoa học, lịch sử địa lí, tiếng anh, đạo đức, âm nhạc, thể dục và rèn luyện năng lực phẩm chất" năm học 2016-2017. Như vậy, học sinh này được khen vì có thành tích vượt trội ở 7 môn học trong chương trình.

Sau khi xuất hiện tờ giấy khen trên, nhiều ý kiến băn khoăn với cụm từ “có thành tích vượt trội”, ở đây nên hiểu là mức độ thế nào. Đa phần bình luận cho rằng, giấy khen quá rườm rà, dài dòng, rối rắm. Chưa hết, giấy khen còn sai lỗi chính tả. Cụ thể là không viết hoa tên môn học, không có dấu ngăn cách giữa hai môn Lịch sử và Địa lý. Nhiều độc giả lo lắng, với lời khen như trong giấy thì phụ huynh mông lung không biết con mình là học sinh khá hay giỏi?

Thái Bá