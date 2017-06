Galaxy Note 8 sử dụng màn hình “độc”, camera kép, ra mắt trong tháng 8

Chiếc điện thoại Galaxy Note 8 sẽ được trang bị màn hình tương tự như Galaxy S8, với tỷ lệ rất đặc biệt: 18.5:9. Ngoài ra, thông tin mới nhất cho thấy smartphone này sẽ ra mắt vào cuối tháng 8 với camera kép.

Galaxy Note 8 là chiếc điện thoại đang rất được chờ đợi hiện nay.

Thông tin đăng tải trên trang Newsis (Hàn Quốc) trích dẫn một nguồn tin được cho là từ một quan chức của Samsung. Theo thông tin này, Galaxy Note 8 sẽ được trang bị màn hình cong vô cực, với tỷ lệ màn hình 18.5:9 tương tự như trên Galaxy S8 và S8 Plus. Đặc biệt, Galaxy Note 8 sẽ lớn hơn khoảng 0,6 inch so với Galaxy Note7. Và vì vậy sẽ tương đương với kích thước của chiếc Galaxy S8 Plus để giúp người dùng có thể sử dụng điện thoại bằng 1 tay. Và tất nhiên là đi kèm với chiếc bút S-Pen quen thuộc của dòng Galaxy Note.

Ngoài ra, thông tin cũng cho hay Galaxy Note 8 sẽ được trang bị camera kép vốn đang rất được chờ đợi trên các dòng điện thoại của Samsung. Nếu thông tin này đúng thì Galaxy Note 8 sẽ là smartphone đầu tiên của hãng di động Hàn Quốc được trang bị camera kép.

Nguồn tin giấu tên này khẳng định Samsung mới chỉ vừa đưa ra quyết định này, và trước đó thiết kế của Galaxy Note 8 đã được điều chỉnh đôi chút.

Về thời điểm ra mắt, nguồn tin cho hay Samsung sẽ ra mắt Note 8 trong khoảng thời gian cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Tuy vậy, thông tin tiết lộ, mặc dù đã gần tới ngày ra mắt nhưng Samsung vẫn chưa quyết định sẽ đặt cảm biến vân tay ở đâu. Giới công nghệ thì đang đặc biệt quan tâm liệu cảm biến này sẽ được đặt ở dưới màn hình hay không.

Khôi Linh