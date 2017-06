Sau cuộc giằng co và bị kẻ cướp đâm trọng thương, tài xế taxi ở Bình Dương cố lái xe đến bệnh viện để được cấp cứu.

Xe taxi đầy máu sau cuộc giằng co giữa tài xế với tên cướp. Ảnh: Nguyệt Triều.

Khuya 9/6, tài xế taxi Đỗ Hoàng Tuấn (35 tuổi) đón nam thanh niên ở ngã sáu An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Người khách bảo anh Tuấn đưa đến thị xã Dĩ An.

Khi đến đoạn đường vắng, người khách bất ngờ rút dao khống chế tài xế, yêu cầu đưa tiền. Thấy nạn nhân chống cự, tên cướp đâm liên tiếp rồi nhanh chóng tung cửa tẩu thoát.

Bị gần chục nhát dao ở tay và mặt, mất máu khá nhiều nhưng tài xế đã cố lái xe đến Bệnh viện Quân đoàn 4 gần đó để cấp cứu.

Nguyệt Triều