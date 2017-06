Sao 'Xác ướp Ai Cập': Người thành danh, kẻ thiếu tiền nuôi con

Rachel Weisz trở thành minh tinh hàng đầu Hollywood, còn diễn viên Bredan Fraser không đủ tiền trợ cấp cho con.

Thương hiệu The Mummy bắt đầu từ năm 1932 với loạt phim của hãng Universal. Tuy nhiên, phải đến bản làm lại The Mummy (1999), series mới nổi tiếng toàn cầu. Ở Việt Nam, khán giả nhớ đến phim này với nhan đề Xác ướp Ai Cập.

* Xác ướp Imhotep hồi sinh gieo rắc tai ương

Câu chuyện xoay quanh nhóm thám hiểm phương Tây vô tình chạm trán Imhotep - xác ướp Ai Cập cổ đại. Sự pha trộn giữa chất kinh dị, hài hước và những pha hành động giúp phim thu 415 triệu USD. Hai phần sau - nhan đề The Mummy Returns và The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor - lần lượt ra mắt năm 2001 và 2008. Phía sau thành công của loạt phim, mỗi diễn viên đều trải qua những hỷ nộ ái ố đời thường để duy trì tình yêu với nghề.

Brendan Fraser (Richard O’Connell)

Brendan Fraser và vợ cũ.

Brendan Fraser thủ vai chính Richard O’Connell - cựu quân nhân sau đó trở thành nhà thám hiểm. Diễn viên gây ấn tượng với khả năng vừa diễn hài vừa hành động. Anh quay lại trong các phần hai và ba, khi Richard đã trở thành một người cha.

Sinh năm 1968, tài tử gây chú ý trong thập niên 1990 với các phim hài Airheads và Encino Man. Anh còn thể hiện khả năng diễn xuất trong các phim tâm lý School Ties và Gods and Monsters. Tuy nhiên, phải đến series The Mummy, Fraser mới bật lên thành sao ở Hollywood. Năm 2002, Bredan Fraser từng đến Việt Nam đóng The Quiet American (Người Mỹ trầm lặng) cùng Đỗ Hải Yến và sao gạo cội Michael Caine. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong Crash - tác phẩm đoạt giải "Phim xuất sắc" ở Oscar 2006.

* Brendan Fraser vừa diễn hành động vừa diễn hài

Brendan Fraser có cuộc hôn nhân không êm ả với nữ diễn viên Afton Smith. Sau chín năm chung sống, họ chia tay năm 2007. Đầu năm 2013, anh đệ đơn xin giảm tiền trợ cấp cho ba đứa con - khoảng 900.000 USD mỗi năm - vì không đủ khả năng tài chính. Tuy nhiên, trên tờ Daily Mail, vợ cũ tố cáo anh che giấu tài sản cá nhân và không hoàn thành nghĩa vụ nuôi con. Những năm gần đây, tài tử có phần phát tướng và không giữ được phong độ như thời đỉnh cao.

Rachel Weisz (Evelyn Carnahan)

Rachel Weisz và Daniel Craig.

The Mummy là loạt phim chắp cánh cho tên tuổi Rachel Weisz ở Hollywood. Cô thủ vai Evelyn Carnahan - nhà Ai Cập học làm việc ở bảo tàng Cairo. Evelyn bị cuốn vào cuộc phiêu lưu của Richard và vô tình triệu hồi xác ướp Imhotep do đọc một trang sách cổ. Nhân vật lúc đầu có vẻ hậu đậu, nhưng càng về sau càng tỏ ra dũng cảm, quyết đoán.

Trong phần hai The Mummy Returns (2001), Evelyn kết hôn với Richard và sinh con cho anh. Câu chuyện hé lộ việc kiếp trước của cô là một công chúa bị Imhotep sát hại. Đến phần ba The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, Rachel Weisz không tham gia và vai Evelyn được giao cho diễn viên Maria Bello. Việc Weisz vắng mặt là một trong những nguyên nhân khiến phim giảm sức hút khi người thay thế kém sắc hơn cô và không phối hợp ăn ý với nam chính Brendan Fraser.

* Rachel Weisz bị trói cùng xác ướp

Trong thập niên 2010, khi bạn diễn Brendan Fraser xuống dốc, Weisz vẫn duy trì phong độ và góp mặt trong nhiều tác phẩm được khen ngợi như The Whistleblower (2010), The Deep Blue Sea (2011) và Youth (2015). Phim mới của Weisz - The Cousin Rachel - sẽ ra mắt cùng ngày 9/6 với bản làm lại năm 2017 của The Mummy.

Từ năm 2001-2010, Rachel Weisz có cuộc tình với đạo diễn nổi tiếng Darren Aronofsky và từng đóng chính trong phim The Fountain (2006) của anh. Bộ đôi có một con trai, sinh năm 2006. Một năm sau khi chia tay đạo diễn, cô bất ngờ kết hôn với tài tử 007 Daniel Craig trong một đám cưới chỉ có bốn khách mời, gồm con gái của Weisz và con trai của Craig.

Arnold Vosloo (Imhotep)

Imhotep trong "The Mummy".

Arnold Vosloo thủ vai phản diện Imhotep trong The Mummy (1999) và The Mummy Returns (2001). Nhân vật nguyên là đại tư tế, vì gian tình với ái thiếp của pharaoh nên bị chôn sống. Đến thời hiện đại, hắn vô tình hồi sinh khi Evelyn đọc một trang sách cổ. Ở phần hai, Imhotep được một giáo phái Ai Cập hồi sinh và tái đấu với nhóm của Richard.

Với chiều cao 1,88 m cùng khuôn mặt dữ dằn, Vosloo thường được giao vai phản diện, tiêu biểu là vai khủng bố trong G. J. Joe: The Rise of Cobra và loạt phim 24. Gần đây, anh chủ yếu đóng vai phụ trong các loạt phim Crisis, Grimm và Criminal Minds: Beyond Borders.

* Imhotep là kẻ phản diện trong phim

Diễn viên sinh năm 1962 có hai đời vợ. Sau khi ly dị người vợ đầu năm 1991, anh tái hôn năm 1998 với Silvia Ahí - nữ giám đốc marketing người Mexico.

John Hannah (Jonathan Carnahan)

Jonathan Carnahan là "cây hài" trong phim.

Diễn viên sinh năm 1962 thủ vai Jonathan Carnahan - anh trai của Evelyn. Nhân vật là kẻ tham lam, mê tìm kho báu nhưng anh không phải người xấu và luôn giúp đỡ bộ đôi Richard - Evelyn trong hành trình của mình. Jonathan cũng là cây hài trong loạt phim, hay tạo ra những tình huống trớ trêu vì lòng tham và sự nhát gan của mình. Cùng với Brendan Fraser, John Hannah là diễn viên duy nhất góp mặt trong đủ ba tập phim.

* Anh trai Evelyn là cây hài trong phim

John Hannah chủ yếu tham gia các phim Anh nên ít được biết đến ở Mỹ. Vai diễn ấn tượng nhất của diễn viên là trong Four Weddings and a Funeral - giúp anh nhận một đề cử BAFTA “Nam diễn viên phụ xuất sắc”. Gần đây, nhiều khán giả nhớ đến Hannah qua vai nhà khoa học Holden Radcliffe trong Agents of S.H.I.E.L.D. - loạt phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Diễn viên người Scotland có cuộc sống bình dị cùng người vợ Joanna Roth (kết hôn năm 1996) cùng hai người con.

Patricia Velásquez (Anck-Su-Namun)

Anck-Su-Namun quyến rũ trong trang phục Ai Cập cổ đại.

Anck-Su-Namun là thiếp của pharaoh nhưng có gian tình với Imhotep. Khi mối quan hệ bị phát hiện, cô giết pharaoh rồi tự sát với hy vọng sẽ được Imhotep hồi sinh sau đó. Trong The Mummy (1999), linh hồn Anck-Su-Namun cố giết Evelyn để chiếm xác cô, nhưng bị Jonathan (anh trai Evelyn) điều khiển binh đoàn xác ướp của pharaoh tiêu diệt.

Trong phần hai, Anck-Su-Namun hồi sinh và nhận ra Evelyn là kiếp sau của công chúa Ai Cập - kẻ thù của cô ở kiếp trước. Ở cao trào, Anck-Su-Namun bỏ mặc Imhotep đang bám bên miệng hố để chạy trốn một mình. Bị người tình bỏ rơi, Imhotep tuyệt vọng buông tay tìm đến cái chết. Trên đường thoát thân, cô rơi vào một hố đầy bọ cạp và bị chích đến chết.

Ngoài series The Mummy, người mẫu chỉ đóng vai phụ và khách mời trong một số phim khác.

Sinh năm 1971, Patricia Velásquez là người mẫu Venezuela, mang dòng máu da đỏ từ phía mẹ. Cô được một số tờ báo xem là siêu mẫu gốc da đỏ đầu tiên trên thế giới. Năm 1989, cô xếp thứ bảy trong cuộc thi Hoa hậu Venezuela, trước khi đến Milan (Italy) theo đuổi nghề người mẫu.

* Anck-Su-Namun hôn Imhotep

Năm 2015, Velásquez xuất bản tập hồi ký Straight Walk kể về quá khứ nghèo khổ, đồng thời tiết lộ việc là người đồng tính. Qua đó, cô là người mẫu gốc La tinh đầu tiên trên thế giới công khai việc đồng tính. Velásquez từng có mối quan hệ tám năm với Sandra Bernhard - nữ người mẫu Mỹ lớn hơn cô 16 tuổi - trước khi chia tay năm 2000. Trên tờ The Advocate, Velásquez chia sẻ: “Nếu bạn không thành thật với bản thân mình, bạn không bao giờ có hạnh phúc và khiến những người xung quanh hạnh phúc”.