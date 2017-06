Bổ nhiệm nhân sự 3 tỉnh Đắk Nông, Cao Bằng, Hà Giang

Lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Đắk Nông, Cao Bằng vừa quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ chủ chốt một số cơ quan trực thuộc.

Đắk Nông: Ngày 8/6, Tỉnh ủy Đắk Nông đã công bố quyết định về công tác điều động, bổ nhiệm đối với 8 cán bộ.

Theo đó, Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa Trần Xuân Hiền được thôi giữ chức vụ để giám định sức khỏe nghỉ hưu trước tuổi;

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đức Nguyên được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Gia Nghĩa;

Phó bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phạm Xuân Lâm được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Ông Trương Công Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định điều động, bổ nhiệm. Ảnh: báo Đắk Nông

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch Lê Khắc Ghi được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

Chủ tịch UBND huyện Krông Nô Lê Văn Chiến được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô Nguyễn Văn Dự được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh;

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bùi Ngọc Sơn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Krông Nô;

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Sở Tài nguyên và Môi trường) Nguyễn Văn Hợp được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Glong để giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Hải Hòa. Ảnh: báo Cao Bằng

Cao Bằng: ngày 7/6, UBND tỉnh Cao Bằng đã quyết định tiếp nhận ông Lê Hải Hòa, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và giao phụ trách Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 1/6. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lục Thế Hưng, tân phó giám đốc Công an tỉnh

Hà Giang: Ngày 7/6, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị Công an nhân dân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm có thời hạn Thượng tá Lục Thế Hưng, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Theo VGP