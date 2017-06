Google làm ngơ trước các video kích động khủng bố trên YouTube

Google đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì cố tình làm ngơ trước các video có nội dung gây thù hận, kích động bạo lực của các giáo sĩ cực đoan trên YouTube. Những video này được coi là nguyên nhân thúc đẩy bọn khủng bố thực hiện các vụ tấn công đẫm máu quanh khu vực cầu London, Anh tối 3/6.

Giáo sĩ cực đoan Ahmad Musa Jibril được cho là có ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến Khuram Butt, một trong 3 nghi phạm tấn công khủng bố London tối 3/6. Ảnh: Metro

Bất chấp việc nhiều người dùng thông báo về nội dung độc hại, Google vẫn từ chối gỡ bỏ các video tuyên truyền của giáo sĩ cực đoan Ahmad Musa Jibril trên YouTube. Musa Jibril được cho là người có ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến Khuram Butt, công dân Anh gốc Pakistan, 27 tuổi, một trong 3 nghi phạm tấn công khủng bố London cuối tuần trước.

Các video có nội dung kích động thù hận, bạo lực và khủng bố của giáo sĩ Musa Jibril hiện vẫn tồn tại trên kênh YouTube. Chúng thường thu hút đông đảo người xem, trong đó có video được 1,5 triệu lượt người xem.

Theo các nhà điều tra độc lập, vị giáo sĩ cực đoan có quan hệ với các tay súng ngoại quốc ở Syria.

Một người quen của nghi phạm Butt tiết lộ: "Anh ta (Butt) thường xuyên nghe Musa Jibril rao giảng. Tôi đã thử nghe một số video đó và thấy chúng có nội dung rất cực đoan. Tôi thấy ngạc nhiên là tại sao những thứ như thế vẫn còn tồn tại trên YouTube và rất dễ tiếp cận. Tôi đã gọi điện tới đường dây nóng chống khủng bố (của chính phủ Anh). Tôi đã nói chuyện với một quý ông về cuộc trò chuyện giữa tôi với Butt và tại sao tôi nghĩ anh ta đã kích động".

Trong khi đó, Google giải thích lí do không gỡ bỏ các video của giáo sĩ Musa Jibril là vì chúng không vi phạm các quy định của YouTube. Dẫu vậy, hãng không gắn quảng cáo vào những video này, dù chúng thu hút rất đông người xem.

Nhiều chính trị gia ở đảo quốc sương mù đã lên tiếng chỉ trích Google. Yvette Cooper, một nghị sĩ của Công đảng Anh bày tỏ sự thất vọng khi các nội dung cực đoan, khủng bố vẫn còn tồn tại trên chuyên trang chia sẻ video của hãng.

Ngay sau các vụ tấn công tối 3/6, Thủ tướng Anh Theresa May cũng lên tiếng công kích các công ty Internet đã "không hành động đủ" để ngăn chặn các nguy cơ. "Việc bảo đảm Internet không phải là nơi an toàn đối với bọn khủng bố cũng như đối phó với chủ nghĩa cực đoan trên mạng là các vấn đề vô cùng cấp bách hiện nay", bà May nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn mới đây trên truyền hình.

Tuấn Anh(Theo Metro, Sky News)