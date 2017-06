Khám phá 'con đường huyền thoại' Route 66 ở Mỹ

Route 66 với tổng chiều dài 3.945 km là trục giao thông chính nối các đô thị lớn của nước Mỹ.

Xa lộ đầu tiên của nước Mỹ nối liền miền Đông với Viễn Tây, kéo dài từ Chicago chạy qua các tiểu bang Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona và kết thúc ở Santa Monica, California. Du khách có thể thử một lần lái xe trên xa lộ 66 để cảm nhận nhiều điều thú vị trên "con đường huyền thoại" này.

Hành trình lịch sử mang tên "Đường Mẹ"

Route 66 được người Mỹ gọi với cái tên thân thương là "Đường Mẹ" hay đường cao tốc Will Rogers... Con đường chính của nước Mỹ còn gắn liền với bài hát kinh điển mang tên Get your kicks on Route 66 được ca sĩ lừng danh Nat King Cole trình diễn lần đầu vào năm 1946.

Route 66 nối liền miền Đông với miền Viễn Tây nước Mỹ.

Route 66 được xây dựng vào tháng 11/1926, khi các bảng hiệu mang tên 66 bắt đầu được cắm dọc theo đường đi. Tuy nhiên, từ năm 1857, xa lộ này đã được xây dựng một phần do nhu cầu của quân đội, và trải bê tông hoàn chỉnh vào năm 1938.

Con đường này từng gắn liền với lịch sử xe hơi của nước Mỹ. Đó là khi những chiếc xe huyền thoại Ford Model T của hãng Ford được bán trên khắp nước Mỹ vào đầu thế kỷ 20. Ngày nay, con đường Route 66 đã đáp ứng nhu cầu di chuyển và dần trở nên quen thuộc với những người dân yêu thích xe hơi.

Đối với người dân nước Mỹ, Route 66 không chỉ góp phần phát triển thương mại địa phương, mà còn là biểu tượng của sự chiến thắng, tinh thần độc lập, quyền tự do di trú, văn hóa, lịch sử, kinh tế… Ngày nay, mặc dù được thay thế bằng hệ thống freeway hiện đại, nhưng hàng năm vẫn có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới về đây trải nghiệm trên con đường lịch sử này.

St. Louis Union Station được xem là nhà ga xe lửa lớn nhất ở Mỹ vào thời 1894.

Route 66 - niềm cảm hứng của những nhà sản xuất phim ảnh, âm nhạc

Dọc theo Route 66 có rất nhiều thứ đáng để bạn xem và thưởng ngoạn. Những ngôi nhà trọ kiểu ngoài hành tinh, tiệm sửa xe, thị trấn ma, điểm nghỉ chân của các tay lái xe tải đường dài và cầu London… mang đến du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Khám phá thành phố Chicago trên con đường huyền thoại Route 66, du khách sẽ ngạc nhiên trước công trình nghệ thuật Cloud Gate “Hạt đậu” độc đáo, nằm ngay khu mua sắm phức hợp của công viên Millenium.

Công trình nghệ thuật Cloud Gate “Hạt đậu” - biểu tượng của thành phố Chicago.

Khởi hành đến Springfield, bang Missouri - nơi khai sinh con đường Route 66, du khách sẽ được trải nghiệm chuyến xe đi xuyên hang đá vôi Fanstatic, để ngắm các thạch nhũ có hình thù kỳ lạ. Ngoài bảo tàng Osteology độc đáo dành cho những ai thích nghiên cứu về xương hóa thạch của các loài động vật và con người, Oklahoma còn được biết đến bởi nhiều cơn bão cát, niềm tự hào về di sản của người Anh điêng bản địa và một không khí miền Trung Mỹ đậm nét.

Texas sẽ mang đến du khách một không gian mới mẻ với Amarillo, thành phố nổi tiếng bậc nhất của bang. Dừng chân tham quan Cadillac Ranch, với 10 chiếc xe Cadillacs đủ màu sắc được sắp đặt trong tư thế đặc biệt, phần nào khái quát lên cung đường đậm chất lịch sử và phong cách rất Mỹ.

Và con đường Route 66 huyền thoại sẽ thật đáng nhớ khi du khách đến New Mexico. Tại bảo tàng Route 66 Auto, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng nhiều mẫu xe cổ từ các thương hiệu nổi tiếng của Mỹ.

Bảo tàng xe cổ Route 66 Auto - điểm thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Tại Arizona, du khách có thể ghé thăm thành phố Flagstaff để tận mắt xem hố khổng lồ, do một thiên thạch rơi xuống trái đất, cách đây đã 50.000 năm. Flagstaff cũng là cửa ngõ để đến Grand Canyon, đại hẻm núi hùng vĩ. Route 66 vẫn còn nhiều dặm đường phía trước kéo dài đến tận Los Angeles, để du khách thỏa sức khám phá và phiêu lưu.

Mặc dù một phần của Route 66 đã trở thành dĩ vãng, nhưng những giá trị về lịch sử của nó vẫn được lưu giữ đến ngày nay. Con đường này sẽ chào đón tất cả lữ khách, muốn rong ruổi tìm một chút gì đó lãng mạn của lịch sử nước Mỹ, trên những chuyến xe.