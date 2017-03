Hội thảo và tuần lễ đăng ký du học toàn cầu

Chương trình cho Công ty Đức Anh tổ chức, cung cấp thông tin du học và học bổng các nước Anh, Australia, Mỹ, Canada, New Zealand và Singapore.

Lịch hội thảo:

Hải Phòng: 9-12h ngày 26/3 tại Khách sạn Nam Cường, 47 Lạch Tray.

Hà Nội: từ 20-31/3 tại Đức Anh Building, 54-56 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng.

TP HCM: từ 20-31/3 tại Đức Anh Office, 420 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3.

Phụ huynh và học sinh có thể đăng ký tham dự tại đây, hotline 09887 09698, 09868 88440, 09743 80915 hoặc email duhoc@ducanh.edu.vn

Người tham dự hội thảo có cơ hội nhận phí dịch thuật trị giá 1 triệu đồng và phí xét hồ sơ xin học (tùy trường). Ngoài ra là các phần quà áp dụng có điều kiện như phí hành chính trị giá 2,25 triệu đồng, phí thi IELTS hoặc PTE A trị giá 3,5 triệu đồng và tặng 5 triệu đồng khi nhập học tại trường.

Công ty Đức Anh và các trường quốc tế hỗ trợ các du học sinh trong tư vấn chọn trường và ngành học, xin học và học bổng, xin visa du học. Bên cạnh đó là bố trí nơi ở, đón, bảo hiểm và hỗ trợ trong suốt quá trình du học. Công ty cũng luyện và tổ chức cho học sinh thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE, có thể thay thế cho IELTS hoặc TOEFL.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tư vấn thông tin việc làm và định cự trên toàn cầu như tại Australia, Mỹ, Canada, New Zealand, Anh mà không cần visa và tư vấn mua nhà ở tại Australia hoặc New Zealand.

Các chương trình du học gồm tiếng Anh, phổ thông/ O- A levels, cao đẳng, dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giao lưu văn hóa Mỹ và du học hè.

Sinh viên có thể đăng ký trong hơn 500 chuyên ngành học như kinh doanh, công nghệ thông tin, cơ khí, môi trường, thiết kế, kiến trúc, giáo dục, luật, y, dược, nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác.

Hội thảo sẽ cung cấp nhiều thông tin du học và học bổng cho phụ huynh và học sinh.

Công ty Đức Anh cho biết năm 2016, tổng giá trị học bổng đơn vị xin được cho học sinh lên đến 97 tỷ và năm 2015 là 95 tỷ. Năm 2017, công ty đã hỗ trợ thành công cho Vương Ngân Giang, học sinh trường Quốc tế Nam Sài Gòn và trường nữ sinh Auckland Grammar, New Zealand học bổng 100% học phí của Đại học Melbourne và nhiều học bổng khác từ 20-70%.

Các học bổng tại Australia gồm 25-100% Đại học Deakin, 20.000 AUD, tức 100% học phí tại Đại học Macquarie, 20-50% tại Đại học ACU, 10.000-30.000 AUD tại Đại học QUT, 10.000-20.000 AUD tại Đại học La Trobe và 10-100% học phí cho sinh viên xuất sắc tại Đại học Monash, Sydney, Melbourne, Queensland, UNSW...

Những cơ hội học bổng Anh tại hội thảo gồm 20%, 40%, 70% học phí chương trình A level tại Bellerbys College, 10-50% học phí chương trình A level tại INTO UEA - Newton A level và INTO Manchester University, 20-40% học phí tại CATS College (Cambridge, Canterbury and London) và 100% học phí chương trình dự bị đại học, cao đẳng liên thông lên đại học tại các trường University of East Anglia, Newcatsle University…

Du học mở ra nhiều cơ hội cho học sinh.

Cơ hội học bổng tại Mỹ gồm 30-50% học phí chương trình trung học tại trường CATS Academy Boston, 70% cho toàn bộ 4 năm học cử nhân tại các trường Western Kentucky, Southern Illinois (Edwardsville), Texas A&M University – Corpus Christi, West Texas A&M, Wisconsin Superior, 15.000 USD cho toàn bộ 4 năm học cử nhân tại Đại học South Florida, 100% học phí tại Đại học Saint Louis, 25.000 USD tại Đại học Oregon State và 10.000 USD tại các trường đại học như Drew, Colorado State, Marshall, George Mason…

Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo thông tin cập nhật về học bổng du học Anh, Australia, Mỹ, Canada, New Zealand, Singapore tại đây.

Chi tiết về thủ tục xin học, visa du học và các vấn đề liên quan có thể liên hệ: Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh. Điện thoại: 04 3971 6229 TP HCM: 420 Nguyễn Thị Minh Khai. Điện thoại: 08 3929 3995 Hotline chung: 09887 09698, 09629 08781, 09830 75915. Website: http://ducanhduhoc.vn/

(Nguồn: Du học Đức Anh)