Tài xế taxi bị cướp đâm, cố lái xe về bệnh viện trước khi hôn mê sâu

Dùng dao uy hiếp tài xế taxi cướp tài sản không được, nam thanh niên điên cuồng đâm liên tiếp khiến nạn nhân trọng thương. Mặc dù bị thương nặng, nhưng tài xế vẫn cố gắng điều khiển xe về đến bệnh viên trước khi rơi vào hôn mê sâu.

Táo tợn đâm tài xế taxi, cướp tài sản trong đêm

Vụ cướp táo tợn xảy ra vào đêm 8/6 tại đường Nguyễn Hiền, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, vào thời điểm này, xe taxi mang BKS 60A- 212.57 do tài xế Đỗ Hoàng Tuấn (35 tuổi) điều khiển đến ngã sáu An Phú (thị xã Thuận An) đón khách.

Tại đây, tài xế Tuấn nhận chở 1 nam thanh niên, người này yêu anh Tuấn chở đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường và dừng ở những điểm khác nhau. Khi di chuyển đến đường Nguyễn Hiền (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) vị khách này "hiện nguyên hình" là tên cướp hung tợn khi móc con dao dài khoảng 30cm đe dọa và yêu cầu anh Tuấn đưa tiền.

Chiếc taxi bị tên cướp thuê đi và đâm trọng thương tài xế.

Anh Tuấn không đồng ý, tên cướp này điên cuồng vung dao đâm nhiều nhát khiến tài xế taxi trọng thương. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tài xế xe taxi sau khi bị cướp đâm trọng thương đã cố gắng tự chạy về bệnh viện cấp cứu.

Bị đâm nhiều nhát, anh Tuấn cố gắng điều khiển xe về Bệnh viện Quân đoàn 4 cấp cứu. Do mất máu và thương tích nặng, anh Tuấn bị rơi vào tình trạng hôn mê sâu nên được các bác sĩ chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tiếp tục điều trị.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ, truy bắt tên cướp táo tợn này.

Trung Kiên​ - Anh Tuấn