Ngày hội du học Canada, Mỹ, Anh và New Zealand

Bộ Công an khẳng định không giới hạn thí sinh nữ đăng ký sơ tuyển vào trường công an, tuy nhiên khuyên các em nên cân nhắc kỹ bởi năm nay tổng chỉ tiêu giảm một nửa so với năm ngoái và chỉ tuyển 10% nữ.

(Xem: 6)