Nhà Trắng: Tổng thống Trump không nói dối

Nhà Trắng ngày 8/6 khẳng định Tổng thống Donald Trump “không nói dối” sau khi cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey đưa ra những lời chỉ trích nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ trong phiên điều trần trước Thượng viện hôm qua.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng Tổng thống không phải là người nói dối. Tôi cho rằng việc đưa ra một câu hỏi như vậy thực sự là một sự xúc phạm”, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua 8/6.

Trong cuộc họp báo, bà Sanders khẳng định Tổng thống Trump đặt niềm tin vào tất cả các thành viên trong nội các của ông. Ngoài ra, ông Trump cũng cam kết rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua được diễn ra công bằng và “được bảo vệ khỏi sự can thiệp của bất kỳ đối tượng nào”, bà Sanders cho biết thêm.

Bình luận trên của Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng được đưa ra sau phiên điều trần được truyền hình trực tiếp, kéo dài gần 3 giờ đồng hồ của cựu Giám đốc FBI James Comey trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ. Trong phiên điều trần, ông Comey cho biết cảm giác ban đầu của ông là ngạc nhiên, sau đó chuyển thành tức giận khi Tổng thống Trump cùng các cộng sự đưa ra một loạt lý do khác nhau để giải thích cho quyết định sa thải ông Comey hồi tháng 5.

Cựu Giám đốc FBI James Comey điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ tại trụ sở quốc hội ngày 8/6 (Ảnh: Reuters)

Ông Comey đã “tố” chính quyền của Tổng thống Trump “bịa đặt” khi nói rằng các nhân viên của FBI bất mãn với cách điều hành công việc của một nhà lãnh đạo như ông Comey.

“Chính quyền đã chọn cách bôi nhọ tôi, và quan trọng hơn là bôi nhọ FBI khi nói rằng cơ quan này bị điều hành tệ hại. Đây là những lời dối trá”, ông Comey nói.

Trước đó, quyết định sa thải bất ngờ cựu Giám đốc FBI của Tổng thống Trump cũng khiến dư luận xôn xao vì vào thời điểm đó ông Comey đang dẫn đầu cuộc điều tra của FBI về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Lý do ban đầu do Nhà Trắng đưa ra để giải thích cho việc sa thải này là vì ông Comey đã xử lý không tốt cuộc điều tra về vụ bê bối sử dụng thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Thành Đạt