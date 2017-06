Kẻ đâm chết hàng xóm bằng 14 nhát dao gục mặt hối lỗi

Nguyễn Viết Hoà (SN 1976) - cựu công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng bị Giám đốc Công an tỉnh này điều chuyển vị trí công tác không thuận lợi nên đưa cho đàn em tên Bích gói thuốc nổ và kích nổ tại nhà ông Tuấn. Rất may, người nhà ông Tuấn không ai bị thương.

