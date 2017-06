Chung cư 250 Minh Khai, Hà Nội: Gần 20 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì bị tiêu hết!

Ông Ngô Văn Đơn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May Thăng Long - chủ đầu tư dự án Chung cư Thăng Long Garden 250 Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa thông báo do làm ăn thua lỗ nên quỹ bảo trì tòa nhà đã tiêu hết.

Chung cư 250 Minh Khai

Nhiều năm nay, cư dân chung cư Thăng Long Garden 250 Minh Khai đã liên tục đấu tranh đòi chủ đầu tư dự án phải trả lại gần 20 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì tòa nhà để Ban quản trị có tiền tu sửa, bảo trì chung cư. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cố tình không chịu ban giao khiến cư dân vô cùng bức xúc vàxuống đường biểu tình, phản đối.

Đại diện cư dân 250 Minh Khai cho biết, từ khi Ban quản trị thành lập, đã 3 lần yêu cầu chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì nhưng chủ đầu tư không hợp tác. Ban quản trị khu chung cư đã có nhiều công văn báo cáo chính quyền các cấp, nhiều cuộc họp và nhiều lệnh của chính quyền cấp phường, quận đã được ban ra nhưng Công ty May Thăng Long vẫn phớt lờ.

Theo tìm hiểu của PV, Ban quản trị Chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai, Hà Nội) được chính thức thành lập ngày 30/8/2016. Theo quy định tại điều 37, Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, sau thời điểm BQT được thành lập, chủ đầu tư phải bàn giao phí bảo trì. Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư là Công ty CP May Thăng Long vẫn chưa thực hiện điều này.

Ông Mai Anh Phong, Phó BQT chung cư Thăng Long Garden cho biết, chủ đầu tư, Sở Xây dựng Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng và BQT đã họp và thống nhất thời điểm cuối để chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì cũng như hồ sơ dự án, các diện tích sở hữu chung… là ngày 15/2/2017 nhưng sát đến thời điểm này, chủ đầu tư không hề có động thái gì.

Tại cuộc họp mới đây với chính quyền quận Hai Bà Trưng và cư dân, ông Ngô Văn Đơn - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May Thăng Long đã phản hồi cho cư dân biết lý do không bàn giao gần 20 tỷ đồng tiền quỹ bảo trì. Nguyên nhân là do công ty làm ăn bết bát, nợ nần nhiều vì vậy tiền quỹ bảo trì không còn. Do đó, để bù lại tiền quỹ bảo trì, ông Đơn đã đề xuất Ban quản trị tòa nhà có thể sử dụng tầng 1 để cho thuê. Số tiền cho thuê sẽ được sử dụng làm kinh phí bảo trì tòa nhà. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng sẽ thu xếp tiền để trả dần cho cư dân.

Tuy nhiên, trước đề xuất này của chủ đầu tư dự án 250 Minh Khai, trưởng Ban quản trị tòa nhà đã rất bất bình phản đối.

“Việc chủ đầu tư sử dụng quỹ bảo trì vào việc khác là vi phạm pháp luật. Ban Quản trị không có thẩm quyền để thoả thuận và đề nghị Công ty May Thăng Long thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố, trong vòng 10 ngày phải bàn giao phần kinh phí bảo trì với diện tích căn hộ đã được thống nhất” - vị này nói.

Về phía quận Hai Bà Trưng, đại diện Phòng quản lý Đô thị cũng yêu cầu chủ đầu tư phải sớm thu xếp tiền để trả lại quỹ bảo trì cho Ban quản trị tòa nhà. Nếu công ty cố tình không thực hiện, UBND Quận sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo VnMedia